Головкин получил от президента WBC Маурисио Сулеймана специальный пояс организации, сделанный именно к бою с «Канело».
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), завершив вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сохранил пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, сообщает Sports.kz.
— Это был незабываемый бой, наполненный эмоциями. Этот вечер поможет боксу вернуть своих поклонников. Мы гордимся, что, несмотря на ничью, Геннадий остается нашим чемпионом в среднем весе, — сказал Сулейман.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
За что ???? Не понятно….
box
18 сентября, 2017 в 10:43
Клоун еще тот генацваль
Казбек
18 сентября, 2017 в 12:51
Войдите в ринг, потом пишите.
Нина
18 сентября, 2017 в 13:49
Я вызываю тебя на ринг 👊
Vas
18 сентября, 2017 в 21:51
Альваресу должны были отдать победу головкин мешок
Vas
18 сентября, 2017 в 13:54
Уходи уже на пенсию гена или таки будешь мешков еще кроме альвареса бить
Vas
18 сентября, 2017 в 13:56
Весь мир увидел что головкин не настоящий чемпион видите мешков он быстро побеждает а с топоми не может ничего сделать
Vas
18 сентября, 2017 в 13:57
Vasя, ты читать умеешь? Или только букафки тыкать!? Весь боксерский мир признал 100% победу Головкина и требует отстранения Аделаиды от судейства и наказания , а ты мычишь бред. Бой то хоть видел,а. Мастер понта по диванной экспертизе.
Нина
18 сентября, 2017 в 19:08
Альварес победил говорю головкин ничего не показал только пропускал апперкоты
Vas
18 сентября, 2017 в 21:49
Жизнь нужно прожить так, что б те кто тебя ненавидит требовали вернуть украденную у тебя победу!
Нина
18 сентября, 2017 в 19:05