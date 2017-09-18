Взятки из-за бруцеллеза требовал главный ветеринар Жезказгана

Чиновника оштрафовали на 4,5 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

За три факта получения взяток от двоих сельчан руководителя госучреждения «Отдел ветеринарии» акимата города Жезказгана Карагандинской области приговорили к выплате штрафа, передает Today.kz.

Чиновник требовал деньги у владельца большого животноводческого хозяйства, обещая не проводить частые проверки.

Как сообщили в канцелярии Жезказганского городского суда, в хозяйстве сельчанина выявили бруцеллез дважды за месяц. Каждый раз ветеринары брали образцы крови у коров в отсутствие хозяина. Первоначально взяли кровь у пяти коров. Один из сотрудников отдела ветеринарии сообщил сельчанину, что у всех животных выявлен бруцеллез, и обязал его сдать скот в колбасный цех. Спустя месяц ветврачи снова выявили еще у 10 коров бруцеллез и повторно обязали отправить скотину в убой. Сельчанин исполнил требование, после чего обратился в отдел ветеринарии с требованием прекратить проверки. Он поставил под сомнение факт выявления бруцеллеза. В свою очередь руководитель отдела ветеринарии потребовал от него взятку в размере 100 000 тенге за прекращение проверок. Владелец скота дал лишь 50 000 тенге.

Кроме того, руководитель отдела ветеринарии в ходе проверки санитарного состояния сарая жителя Жезказгана, где тот часто резал скот для своих нужд и для продажи, получил от него взятку в размере пяти тысяч, а затем — 10 тысяч тенге.

«Подсудимый в целях выгоды для себя получил взятку в сумме 5 000 тенге, и в последующем – 10 тысяч тенге за прекращение проверки и дальнейшее покровительство взяткодателю», — заявил при оглашении приговора судья Жезказганского городского суда Марат Кокушев.

Чиновник был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области. Ему вменили совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 366 Уголовного кодекса РК «Получение взятки».