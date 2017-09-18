Карагандинка попросила у акима сделать тротуар к школе-гимназии №101

Однако денег на это в бюджете нет

Карагандинка попросила акима сделать тротуар к школе-гимназии №101. Дорожки для пешеходов от жилого массива здесь нет. Поэтому осенью и весной ученики и их родители вынуждены идти по грязи. Но, к сожалению, в бюджете на это денег нет.

«В микрорайоне «Гульдер-1» тротуар вдоль детского сада «Лесок» до школы-лицея № 101 отсутствует, — пишет на интернет-блог акима Караганды Толеукул Ким. – Дойти до школы очень сложно из-за неровной дороги, а в темное время суток можно ноги поломать из-за ям. Осенью и весной пешком передвигаться вообще нет возможности. Из-за непроходимой грязи, слякоти никакая обувь не выдерживает и быстро изнашивается, не говоря уже о возможных увечьях школьников. Прошу Вас оказать содействие проложить тротуар для школьников, так как в настоящее время в микрорайоне «Гульдер-1» производится ремонт автомобильных дорог».

Ответ акима: в городской казне на тротуар денег нет. Но есть один вариант. Жильцам нужно принять участие в госпрограмме модернизации ЖКХ. В этом случае есть вероятность, что за счет бюджета отремонтируют их двор, а заодно сделают и пешеходный тротуар.

«В текущем году бюджетные средства на благоустройство дворовой территории по вышеуказанному адресу не предусмотрены, — сказано в ответе градоначальника. – В связи с этим оказать содействие в благоустройстве дворовой территории по вышеуказанному адресу не представляется возможным. При выборе дворов для благоустройства, приоритетными являются дворы домов – участников республиканской программы «Развитие регионов до 2020 года» по направлению модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Согласно условиям жители, проживающие в домах, которые нуждаются в текущем или капитальном ремонте, могут принять участие в программе за счет бюджетных средств на возвратной основе».