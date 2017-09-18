Однако денег на это в бюджете нет
Карагандинка попросила акима сделать тротуар к школе-гимназии №101. Дорожки для пешеходов от жилого массива здесь нет. Поэтому осенью и весной ученики и их родители вынуждены идти по грязи. Но, к сожалению, в бюджете на это денег нет.
«В микрорайоне «Гульдер-1» тротуар вдоль детского сада «Лесок» до школы-лицея № 101 отсутствует, — пишет на интернет-блог акима Караганды Толеукул Ким. – Дойти до школы очень сложно из-за неровной дороги, а в темное время суток можно ноги поломать из-за ям. Осенью и весной пешком передвигаться вообще нет возможности. Из-за непроходимой грязи, слякоти никакая обувь не выдерживает и быстро изнашивается, не говоря уже о возможных увечьях школьников. Прошу Вас оказать содействие проложить тротуар для школьников, так как в настоящее время в микрорайоне «Гульдер-1» производится ремонт автомобильных дорог».
Ответ акима: в городской казне на тротуар денег нет. Но есть один вариант. Жильцам нужно принять участие в госпрограмме модернизации ЖКХ. В этом случае есть вероятность, что за счет бюджета отремонтируют их двор, а заодно сделают и пешеходный тротуар.
«В текущем году бюджетные средства на благоустройство дворовой территории по вышеуказанному адресу не предусмотрены, — сказано в ответе градоначальника. – В связи с этим оказать содействие в благоустройстве дворовой территории по вышеуказанному адресу не представляется возможным. При выборе дворов для благоустройства, приоритетными являются дворы домов – участников республиканской программы «Развитие регионов до 2020 года» по направлению модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Согласно условиям жители, проживающие в домах, которые нуждаются в текущем или капитальном ремонте, могут принять участие в программе за счет бюджетных средств на возвратной основе».
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37115 материалов.
Посетители оставили 213850 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
В позапрошлом году писала в отдел ЖКХ с просьбой установить светофор напротив магазина «Турист», так как ученики рядом находящихся школ (по обе стороны весьма оживленной дороги) переходят дорогу по пешеходному переходу, что мягко говоря не безопасно, особенно в осенне-зимний период, когда рано темнеет. Ответ пришел, что данный вопрос об установке светофора стоит «в очереди» с 2003 года. ))) Подождем еще 20 лет, что ж…
Читатель
18 сентября, 2017 в 11:32
Что-то на шантаж какой-то похоже — денег нет, но врюхайтесь в программу ЖКХ и деньги найдутся… И почему в ответе речь идет о какой-то дворовой территории, ведь попросили сделать тротуар не возле дома, а к коммунальной собственности, а именно к школе!
Горожанин
18 сентября, 2017 в 12:40
При строительстве объектов в проектно-сметную документацию вносится обязательно благоустройство территории, строительство и ремонт временных автодорог и др. Так что смотрите ПСД. Там все должно быть указано. Не удивлюсь если тротуар в ПСД есть, а по факту нет. И деньги заплочены!!
экс горожвнин
18 сентября, 2017 в 15:18