Сейчас проводится досудебное расследование
Взяты под стражу руководители карагандинского областного филиала РГП «Казахавтодор». Постановление суда об аресте должностных лиц — Муканова и Отарова — вынесено в субботу, 16 сентября. До этого подозреваемых находились в ИВС департамента внутренних дел.
Напомним, в пятницу, 15 сентября, сотрудники департамента национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки в сумме 17 миллионов тенге задержали директора Карагандинского областного филиала РГП «Казахавтодор» Муканова и его заместителя Отарова. Деньги им передали представители подрядной организации «Акжол ДС» Ыбышев и Жакпаров. Столь крупная сумма была платой за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда-Караганда-Павлодар.
Сейчас проводится досудебное расследование.
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Ну что, похлопаем в ладоши?
Но буду прав я, угадав —
Ещё один «Попал под лошадь»
«Испугом лёгким» будет штраф
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18 сентября, 2017 в 13:16
А была бы взятка 200 000 светил бы реальный срок. А так, да, выплатит штраф, и снова чист, как стеклышко.
А вообще, удивляет. По всей стране сажают автодоровцев весь год, а наши ничего не боятся. Нет, что бы залечь на дно, притаиться… Ан нет же, как брали, так и берут. Еще раз доказывает, что как же прогнила наша система власти
Мистер очевидность
18 сентября, 2017 в 14:25