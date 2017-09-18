Взяты под стражу руководители «Казахавтодора», подозреваемые во взяточничестве (видео)

Сейчас проводится досудебное расследование

Взяты под стражу руководители карагандинского областного филиала РГП «Казахавтодор». Постановление суда об аресте должностных лиц — Муканова и Отарова — вынесено в субботу, 16 сентября. До этого подозреваемых находились в ИВС департамента внутренних дел.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, сотрудники департамента национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки в сумме 17 миллионов тенге задержали директора Карагандинского областного филиала РГП «Казахавтодор» Муканова и его заместителя Отарова. Деньги им передали представители подрядной организации «Акжол ДС» Ыбышев и Жакпаров. Столь крупная сумма была платой за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда-Караганда-Павлодар.

Сейчас проводится досудебное расследование.