Россияне пожаловались на «беспредел» казахстанских гаишников

Путешественники из Кемеровской области на своей странице в LiveJournal рассказали о неприятной истории, которая приключилась с ними в Казахстане.

По словам россиян, их машину в степи остановил «заскучавший экипаж» дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: «Скорость в порядке, ремни пристегнуты». Проверив все документы, инспектор попросил водителя пройти в патрульное авто. Спустя пять минут сотрудники полиции заявили, что от водителя якобы исходит запах алкоголя, поэтому нужно проехать на освидетельствование.

«А водитель то крепче чая и газировки ничего и не пьет. Вымогатели намекают, что ехать на освидетельствование в наркологию до ближайшего города по степи несколько часов, вряд ли кто-то на такое подпишется. Ждут денег», — пишет автор поста.

Однако все резко изменилось, когда сотрудники заметили камеру и увидели удостоверение со словом «пресса». Водителю отдали документы со словами: «Мы к гостям вообще хорошо относимся! Мы уже водителя вообще отпускать собираемся! Давай фотографии удалишь и все, и поедете дальше? Вы там в России расскажите, что в Казахстане в полиции нормальные ребята работают».

«Такого беспредела мы не ожидали… Если вы поедете в Казахстан на машине, то практически гарантированно попадете в подобную ситуацию. Это не случайность, так тут зарабатывают, это подтвердит любой путешественник, бывавший в Казахстане. Местные гаишники ждут любую неместную машину, чтобы повымогать денег. Даже если прикопаться будет не к чему, будут импровизировать. Будьте бдительны и не платите бандитам», — говорится в статье.

Источник: Tengrinews.kz