В Каркаралинске пустует современный реабилитационный центр

«Преграды незаметны, но создают для нас большие проблемы».

В Каркаралинске пустует современный реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями, открытия которого ждали несколько лет. Рассчитанное на 64 места, учреждение загружено всего на треть: сейчас там восстанавливают здоровье лишь 25 пациентов. При том, что в области проживают более 35 тысяч человек, имеющих право на путевки в центр.

Почему же карагандинцы с первой и второй группами инвалидности не спешат поправлять здоровье в самом живописном уголке региона?

Условия там роскошные. От унылого вида старой заброшенной поликлиники не осталось и следа. Здание преобразилось до неузнаваемости. Там провели капитальный ремонт. Для незрячих все надписи на информационных стендах нанесли азбукой Брайля. Устроили две парикмахерские, кухню, где инвалиды при желании могут сами готовить себе обеды. В центре есть лифт, сауна, грязелечебница с гидромассажем и душем Шарко. Построены автономная котельная и прачечная. Завезено и установлено все необходимое оборудование. Из республиканского бюджета на строительство центра перечислено 447 миллионов тенге. Плюс 225 миллионов тенге было выделено из Корпоративного фонда Евразийской Группы «ERG Комек». В июле центр был торжественно открыт. Казалось бы, карагандинцы давно должны были закидать департамент социальной защиты заявками на реабилитацию в медицинском учреждении, аналогов которому в области нет. Однако очереди из желающих пока не наблюдается.

— Через все отделы занятости в рамках агитации мы разъяснили нашим лицам с ограниченными возможностями, что они имеют право пройти медицинское обслуживание, — пожал плечами исполняющий обязанности руководителя областного управления координации занятости Максим Галиуллин. — Агитация началась еще с февраля. Практически все уже в курсе. Я и в СМИ выступал, и на открытии интервью давал.

Но, по-видимому, дело не в неосведомленности, а в системе административных препон. Путь в центр напоминает бег с препятствиями. Чтобы получить направление на реабилитацию, инвалиду надо изрядно потрудиться.

— Большая проблема в том, что человеку нужно менять программу реабилитации, — растолковал председатель Карагандинского областного общества инвалидов Александр Ивкин. — Она состоит из трех частей: социальной, медицинской и профессиональной. Если в медицинской части вам не прописано лечение в таком центре, то, естественно, вас туда никто не поместит. Раньше, поскольку таких центров не было, никто и не прописывал. А теперь это изменить очень сложно. Надо обратиться к участковому врачу, сдать снова все анализы. А это непросто, если учесть, что наши медицинские учреждения не особенно приспособлены, чтобы инвалиды там могли передвигаться. Например, я приписан ко второй поликлинике. Да, там сделали пандус, я попадаю на первый этаж. Но все специалисты находятся на втором и на третьем. Поэтому врачи начинают сбегаться ко мне. Но, извините, ко всем кабинетам тоже очереди стоят. Люди, вежливо выражаясь, выказывают недовольство. А что я могу поделать? Мне надо взять направление от медицинского учреждения и пойти с ним на медико-социальную комиссию. При самом быстром развитии событий месяца два на это уйдет. Хорошо еще, если успел все за лето. А если учесть, что семь месяцев в году у нас осень, зима, весна, попробуйте обернитесь вовремя. Автобусом воспользоваться вы не можете. Можно заказать спецтранспорт, но его на всех не хватит. У нас всего около 30 машин. А инвалидов в городе около 20 тысяч. Эти преграды незаметны, но создают для нас большие проблемы.

— Насколько важна реабилитация в центре?

— Очень важна. По кодексу о здоровье в обычной больнице я могу находиться всего 10 дней. Но лечебный курс состоит из 10 сеансов массажа. И вот считайте: в неделе пять рабочих дней, значит, уже надо две недели. Плюс различные процедуры, несовместимые с массажем, тоже требуют времени. Исходя из опыта того реабилитационного центра, который был до 1999 года в Караганде, минимальное количество времени — это месяц.

Согласно государственному стандарту, граждане с ограниченными возможностями могут находиться в реабилитационном центре от двух недель до полугода. Каркаралинский центр может принимать до 500 пациентов в год.