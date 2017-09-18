Замначальника ДЧС Карагандинской области осудили на 4 года

К 4 годам лишения свободы приговорен заместитель начальника департамента по ЧС Карагандинской области Вадим Магамадов, который признал вину в получении взятки в 200 000 тенге, но заявляет, что эти деньги были спонсорской помощью для проведения турниров

«Проанализировав показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает вину подсудимого доказанной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса «получение взятки» и частью 2 статьи 361 УК «злоупотребление должностными полномочиями». Суд приговорил: назначить Магамадову Вадиму Эмхадовичу наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности», — озвучила приговор судья Айгуль Мурзабекова в здании Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды.

Вадим Магамадов признал вину в получении 200 000 тенге от юриста торгового дома, однако настаивает, что эта не взятка, а получение спонсорской помощи для проведения турнира. Он просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор просил для него 12 миллионов тенге штрафа.

Напомним, заместителю начальника департамента вменялись два преступления — по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса «получение взятки» и статье 361 часть 2 УК «злоупотребление должностными полномочиями».

Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области 4 апреля 2017 года задержали заместителя начальника департамента по ЧС Вадима Магамадова по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч тенге. Взяткодателем выступила юрист торгового дома. Согласно официальному заявлению Нацбюро, полковник получил незаконное вознаграждение за продление срока исполнения предписания об установке пожарной сигнализации, выданного торговому дому.

На должность замначальника департамента по ЧС Вадим Магамадов был назначен 10 июня 2016 года приказом министра внутренних дел.

Источник: inform.kz