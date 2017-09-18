Трасса «Караганда-Темиртау» будет временно закрыта

В связи с проведением работ по реконструкции данного участка

В период с 19 по 30 сентября с 8:00 до 19:00 автодорога «Караганда-Темиртау» будет недоступна для движения по причине реконструкции транспортного коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы». Генеральный подрядчик ТОО «Даулет-Дорстрой» представил схему объезда данного участка на период реконструкции.