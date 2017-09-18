В связи с проведением работ по реконструкции данного участка
В период с 19 по 30 сентября с 8:00 до 19:00 автодорога «Караганда-Темиртау» будет недоступна для движения по причине реконструкции транспортного коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы». Генеральный подрядчик ТОО «Даулет-Дорстрой» представил схему объезда данного участка на период реконструкции.
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Название статьи жутко-страшное, читаешь: «Трасса «Караганда-Темиртау» будет временно закрыта» и одна мысль: все заблокируют… а там всего-то участок перекроют, организовав объезд
777
18 сентября, 2017 в 20:41
Где это? Старое кольцо — развязка на Пришахтинск/Сортировку/Астану?
Pavel
19 сентября, 2017 в 08:18