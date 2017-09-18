Вадим Магамадов просил наказание не связанное с лишением свободы, прокурор хотел штраф 12 миллионов тенге
Заместитель начальника департамента по ЧС Карагандинской области Вадим Магамадов получил реальный срок. Он признал себя виновным в получении 200 тысяч тенге от юриста торгового дома. Но по его версии, это была не взятка, а спонсорская помощь для проведения турнира. Вадим Эмхадович просил наказание не связанное с лишением свободы. Прокурор по делу хотел назначить для него штраф в 12 миллионов тенге.
Судья Айгуль Мурзабекова не вняла просьбам, и приговорила Вадима Магамадова к четырём годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Решение судьи многих шокировало, люди считают, что это слишком жестокий приговор.
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А сколько и кому дало руководство 1000 мелочей, которые снова открылись после пожара без систем пожаротушения???
Ни спринклеров ни дренчеров, ни датчиков дыма и огня на потолке 1000 мелочей не видно.
Кого надо арестовывать?
Хрупкий орех
18 сентября, 2017 в 15:58
Мерзейшее решение. Даже прокурор, как сторона обвинения, требовал всего лишь штраф. Да, это не реальных коррупционеров судить с высокой крышей, на бедолаге- подполковнике МЧС можно с уверенностью статистику раскрываемости улучшать и реальные сроки наматывать.
Правельный Ариентир
18 сентября, 2017 в 16:03