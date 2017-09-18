Заместителя начальника департамента по ЧС приговорили к реальному сроку

Вадим Магамадов просил наказание не связанное с лишением свободы, прокурор хотел штраф 12 миллионов тенге

Заместитель начальника департамента по ЧС Карагандинской области Вадим Магамадов получил реальный срок. Он признал себя виновным в получении 200 тысяч тенге от юриста торгового дома. Но по его версии, это была не взятка, а спонсорская помощь для проведения турнира. Вадим Эмхадович просил наказание не связанное с лишением свободы. Прокурор по делу хотел назначить для него штраф в 12 миллионов тенге.

Судья Айгуль Мурзабекова не вняла просьбам, и приговорила Вадима Магамадова к четырём годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Решение судьи многих шокировало, люди считают, что это слишком жестокий приговор.