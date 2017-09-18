«НВ» инспектирует дорогу

Отклик на просьбу подписчика

В редакцию «НВ» написал подписчик с просьбой проинспектировать дорогу, соединяющую Абай и Караганду. Не то, чтобы нам скучно в офисе, а просто, так как мы отзывчивые и не верим никому на слово (ну, и по счастливой случайности мы проезжали Абай), мы решили откликнуться на просьбу читателя и проверили состояние дороги. Еще, как бы между прочем, мы вспомнили, что поступала жалоба про саранский мост, наведались и туда.

Вооружившись фотоаппаратом, измерительной рулеткой, линейкой и желанием изменить мир мы отправились на инспекцию.

Нвшники – дети интернета, поэтому запустили прямой эфир, чтобы подписчики могли следить за нашим «путешествием из Абая в Караганду» и внимательно разглядеть состояние межгородсских дорог; задавать интересующие вопросы и предлагать идеи для новых «командировок».

Помимо очевидных ям, вся трасса напоминает старую доску для стирки. В общем, едешь в машине, а ощущение, что сидишь в кресле-массажере.

Другими словами асфальтированная дорога, оставляла желать лучшего. Прослеживались ямы, засыпанные, не ошибиться бы, щебенкой или чем-то подобным и ямы, которые «залатали». Вся дорога в заплатках – красота. А ехать по ней – другое наслаждение.

Длина самой большой дорожной преграды – 6,5 метров, глубина – 10 см. Была и поменьше – 4,3 м в длину.

Что касается саранского моста, где толщина бетона 10 сантиметров, а выбоины при въезде на сам мост – 30, разметка еле видна – адски страшно. Перил нет, а внизу рыбаки. Ямы, заложены сеном. Во время эфира подписчики интересовались, есть ли рыба, так вот, народ, рыба есть! Рыбаки от себя добавили, что есть и раки.

На отдельных участках дороги, ближе к Караганде, наблюдаются дорожные знаки, сообщающие о проведение ремонтных работ, но рабочих не видно. Возможно, они работают в то время, когда движение ослаблено, кто знает?