Молодая горожанка руководила притоном, в котором оказывают секс-услуги, миллион тенге в месяц уходил на рекламу
5 сентября сотрудники УБОП закрыли массажный салон, который был лишь прикрытием для притона. Владелицей оказалась 23-летняя жительница города.
В ходе осмотра салона, полицейские изъяли упаковки средств контрацепции, сексуальные игрушки и крупную сумму денег. Для допросов в отдел полиции привезли 12 работниц коммерческого секса.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, для привлечения клиентов, массажный салон активно рекламировали. Рекламу размещали в соцсетях и СМИ. В месяц на пиар салона уходило около миллиона тенге .
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 309 ч.1 УК РК.
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Дорогие мои, один миллион в месяц на рекламу не тратят даже крупные корпорации с миллиардными оборотами. Рекламные услуги, проходящие по бухгалтерии этого массажного салона — просто вывод средств, что бы не платить налоги. Средства выводятся, обналичиваются и передаются какому-нибудь оборотню в погонах. До которого вам не добраться никогда. Ведь он очень уважаемый человек в нашем городе.
свсвсв
18 сентября, 2017 в 18:12
нет, ну этой газетке все же лучше знать сколько они не досчитаются
@
18 сентября, 2017 в 19:51
Можете говорить что угодно, вам все равно никто не поверит.
Очень уважаемый человек в нашем городе
18 сентября, 2017 в 20:16
Вот блин, только собрался сходить.)))
Санёк
18 сентября, 2017 в 18:36
Долго собирался )))
Солнышко
18 сентября, 2017 в 20:43
На против детского садика по ул.Лободы есть массажный салон, за стойкой креативная милая девушка, без излишних комплексов предложит вам услуги салона-до десяти тыс.все удовольствия, приятная уютная обстановка с толстым охраником на выходе. Таких массажных салонов в городе только сегодня насчитал десятки, а Юг, Майкудук. А может пусть работают, ни кому не мешают-массаж действительно делают, а уж остальное по обоюдному…Зато налоги платят, рекламу дают и порядка больше, а так загонят их опять на сьемные сомнительные квартиры — деньги мимо кассы.
Мирас
18 сентября, 2017 в 20:37
Да когда же уже легализуют проституцию ???
КО
18 сентября, 2017 в 21:19
Ничего не делают для народа.
От дыма в парке больше вреда, чем от этого салона и услуг.
Это не я
18 сентября, 2017 в 21:26
Хозяйка этого салона просто полицаям не платила
А исправно платила налоги
Эсли доказано что за рекламу она платила по ляму в месяц
Значит налоги она платила больше чем КазахМыс и Арселол Митл вместе взяты
Лично мне и всем другим ГР РК даже тем которые не пользуются услугами проституток от этого салона пользы было больше чем от полиции прокуратуры и судов Казахстана
Потому что поступление налогов от этого салона в бюджет было в разы больше чем от КазахМыса и АрселолМитала
Хозяйка этого салона просто ткнула носом провительство Казахстана в кучу …. показав что 12-девушек могут зарабатывать и обеспечивать зарплатой всех бюджетников и госслужащих Карагандинской области
Профиль этого салона не изменится сменится только управляющий который не будет светить реальную прибыль от салона
Не будет платить налоги
А будет платить полицаям и прокурорам за крышу
Это просто рейдерский захват
Автодора Сетей супер маркетов и другого бизнеса
Из не официального источника
В разработке находятся владельцы сетей супермаркетов скоро мы услышем об арестах владельцев супермаркетов двоих точно планируют в ближайшее время арестовать
vas
18 сентября, 2017 в 22:14