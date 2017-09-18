Полицейские закрыли массажный салон

Молодая горожанка руководила притоном, в котором оказывают секс-услуги, миллион тенге в месяц уходил на рекламу

5 сентября сотрудники УБОП закрыли массажный салон, который был лишь прикрытием для притона. Владелицей оказалась 23-летняя жительница города.

В ходе осмотра салона, полицейские изъяли упаковки средств контрацепции, сексуальные игрушки и крупную сумму денег. Для допросов в отдел полиции привезли 12 работниц коммерческого секса.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, для привлечения клиентов, массажный салон активно рекламировали. Рекламу размещали в соцсетях и СМИ. В месяц на пиар салона уходило около миллиона тенге .

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 309 ч.1 УК РК.