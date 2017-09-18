Как издать свою книгу в Караганде?

Корреспондент nv.kz взял интервью у Вадима Кима, который с нами поделился своим опытом. Вадим – поэт и музыкант, один из немногих, кто решился издать свой сборник.

«Перед тем как появилось желание что-то издавать, был период накопления материала. Это заняло около трёх лет, — делится с нами поэт. — Затем неожиданно родилась идея, концепция сборника, некий общий знаменатель. Появилось название «Время собирать…». Тогда стихи, практически сами, распределились тематически по разделам, и книжка стала готовой, начала проситься в печать. После чего подобралась обложка, был сделан окончательный макет сборника, написана рецензия, получены ISBN, УДК, ББК, что заняло около трёх-четырёх месяцев. Isbn делается в г. Алматы, через книжную палату. Туда нужно направить заявление на получение isbn, удк и ббк, макет книги, рецензию филолога, макет обложки, титульный лист книги и оплатить услугу (что-то около 5000 тг). Все это можно послать электронной почтой».

ISBN — уникальный номер книжного издания, необходимый для распространения книги в торговых сетях и автоматизации работы с изданием.

УДК — система классификации информации для систематизации произведений науки, литературы и искусства.

ББК — Библиотечно-библиографическая классификация.

«Когда, наконец, появилось достаточно финансов и времени, чтобы довести начатое до логического конца, стал обращаться во всевозможные типографии. Если есть финансы, то сегодня любая типография возьмётся издавать любые материалы любым тиражом. Каждая из тех, куда обращался, была готова работать, осталось только выбрать наиболее приемлемое предложение цены-качества».

В Караганде, по данным 2GIS, есть 85 организаций, готовые издать ваши книги. О более приемлемом варианте так же рассказал Вадим.

«Первый тираж (оптимистичное и самоуверенное заявление) вышел в 100 экземпляров в цветной мягкой обложке и обошёлся около 50 000 тенге. Через неделю после того как отправил макет в издательство я получил сигнальный вариант сборника. Уже через две недели после просмотра и утверждения сигнального варианта у меня на руках был полностью готовый тираж – вуаля!».

Издав свою книгу, автор задастся вопросом: «А как же теперь найти своего читателя?». Это остаётся одной из главных проблем и интересует всех, кто хочет или уже выпустил в свет своё творчество.

«Было ясно, что книжки распространять придётся самому, но так как тираж получился небольшой, то и сильных затруднений в продаже не было. Небольшую партию оставил на продажу в благотворительном магазине «Радость» остальную часть реализовывал сам, выставив новость в социальных сетях, распространяя среди родных-друзей-знакомых. На данный момент книжки можно приобрести только у меня лично, среди книжных магазинов, библиотек распространением не занимался, возможно, пока, дальше будет видно: спрос — предложение».

Автор благодарит Викторию Орешкину, Меруерт Аргимбаеву, Александра Гехта, Хон Любовь Сергеевну.