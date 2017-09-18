Пенсионерам в центральном парке не на чем сидеть

Дедушки ходят в центральный парк со своими картонками

Интересы стариков-шахматистов защищает общественник Павел Шумкин. Активист обращает внимание властей на тот факт, что администрация городского парка как будто совершенно забыла о пенсионерах, которые регулярно собираются в тени деревьев. В западной части парка, недалеко от малого озера, есть уголок, где люди в возрасте организовали нечто вроде клуба по интересам.

Они приносят с собой доски с черно-белыми квадратными полями и коротают время за партиями. Им там хорошо. Даже несмотря на отсутствие элементарных человеческих удобств. Дело в том, что дедушки вынуждены сидеть на голом холодном железе.

«И раньше старики сидели там на мусоре, — рассказывает Павел Шумкин. — Они приносили деревяшки откуда могли, чтобы можно было как-то приютиться. Потом, лет пять назад, им сварили эти железные чудища, в которые они прячут картон, чтобы хоть как то прикрыть ледяное железо.»

Все знают, что на железе сидеть вредно. Самая жуткая лавочка — металлическая. И, конечно, негоже отдавать подобное безобразие пожилым людям, руками которых и был когда-то построен город, посажен парк. Тем более, что по всему парку давно красуются современные деревянные скамейки.

«Почему такое отношение к пожилым? Они что — не выгодны? От них нет денег? Что это такое? — восклицает активист. — Почему архитектор, реконструирующий наш парк, не начал его с удобства для нашей старости? По хорошему, им давно пора было оборудовать теплые комфортные помещения с туалетами и буфетом. А их гоняют зимой и летом по подвалам Дворца спорта или по парковым кустам. Им и требуется-то для начала всего пять-шесть удобных столов с деревянными сиденьями!»

У железных столиков в теплые дни собирается до двух десятков шахматистов.