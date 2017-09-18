Студенты и профессорско-преподавательский состав Карагандинского государственного технического университета в ходе семинара обсудили вопрос перехода казахского языка на латинскую графику
В работе семинара приняло участие более 200 человек. Это студенты, деканы факультетов инновационных технологий, транспортно-дорожного, архитектурно-строительного, отличники учебы, активисты Ассоциации студенческих организаций «Жас Орда», преподаватели кафедры казахского языка и культуры.
Основные преимущества латинской графики в ходе мероприятия рассказала проректор по воспитательной части университета Назым Алпысбаева.
«Инициированный Главой государства переход на латиницу открывает новые возможности в процессе обучения и практики, студенты демонстрируют понимание актуальности и необходимости преобразования казахского алфавита», — отметила в своем выступлении старший преподаватель кафедры казахского языка и культуры Жетписбай Шолпан.
В завершении семинара все участники пришли к выводу, что переход на латиницу позволит молодому поколению более оперативно и эффективно получать новые знания и облегчит изучение казахского, английского языков, что является решающим фактором успешного развития во всех сферах жизни.
Источник: inform.kz
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Давайте вообще отменим казахский язык и перейдем на английский. Это однозначно поможет и ускорит изучение китайского языка и значение становлениея Бейбарса на мамлюкский трон.
Нина
18 сентября, 2017 в 19:17
«…переход на латиницу позволит молодому поколению более оперативно и эффективно получать новые знания и облегчит изучение казахского, английского языков»
А каким образом?
И ещё — «…все участники пришли к выводу…» — все участники или только проректор по воспитательной работе с преподавателем? Ни разу не видел, чтобы официально кто-то уходил несогласным оттуда
Эль Чапо
18 сентября, 2017 в 20:12
А есть ещё прецеденты в мире, чтобы скопом загоняли народ велением одного лица под компьютерную клавиатурную раскладку? Это ведь цирк! Все равно, что пол-губы самому себе откусить или со всей силы с разбегу об столб треснуться, юшку утереть и заявить: «Вот так вам всем и надо»! Минус 17 букв в новом алфавите — это гильотина для языка и культурного наследства. Язык жестов и то богаче.
Правельный Ариентир
18 сентября, 2017 в 20:45
Прав Лавров, ох как прав! Д… б…
Иностранец
18 сентября, 2017 в 20:51
Автор, а университет-то как называется?
Санёк
18 сентября, 2017 в 21:48