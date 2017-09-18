Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Казконтент» Марат Игали.
В Карагандинской области установили стелы в память о хане Тохтамысе и бие Едыге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя правления АО «Казконтент» Марат Игали.
Игали опубликовал и фотографию стел.
«Памятные стелы, установленные на горе Едыге в Улытауском районе Карагандинской области, одному из самых ярких полководцев и политиков периода Золотой Орды хану Тохтамышу (умершему в 1406 году) и бию Едыге (умершему в 1419 году)», — подписал снимок Марат Игали.
Хан Тохтамыс — потомок хана Джучи. В 1380 году он стал ханом Золотой Орды. В 1382 году после поражения Орды от Дмитрия Донского на Куликовом поле организовал поход на Москву и сжег ее.
Едыге би Толебайулы жил в середине XVII — начале XVIII веков. Он был казахским бием и оратором. Едыге би входил в состав авторитетнейшего Совета биев при хане Тауке и участвовал в составлении степного свода законов «Жеты жаргы».
Источник: today.kz
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Фальсификат, укупоренный в бутылку с фальсификатом и скрепленный печатью уполномоченного по фальсификату. Даже в царское время (в последующем и в годы Советской Власти), когда решили пересчитать аборигенов, навести порядок в налогообложении и дать им имена и фамилии, само собой, никто документов так и не предоставил. Записывали со слов опрашиваемых. Тем более странен факт, что с точностью до года отчерчено время жизни и смерти.
Правельный Ариентир
18 сентября, 2017 в 20:28
Ну да.. Карамзин так и сделал…
Уподобляться персонажу басни Крылова о коте Ваське — как-то не с руки…
Собака лает…
В курсе кто первую перепись на Руси-то провел и государственность дал?
А
19 сентября, 2017 в 08:54
Молодцы. но прочно ли они установлены — создается впечатление -прислонили и все.
Гульбала
18 сентября, 2017 в 22:48
Новый вестник вы вводите в заблуждение я был в Улытау в 2009 и эти мемориальные доски уже стояли. Во вторых Марат Игали на своей странице в фейсбуке написал :Памятные стелы установленные… Обратите внимание что он пишет в прошедшем времени — установленные а не установлены.
Они установлены на месте смерти Едиге, который погиб от никеров Тахтомыша, прочтите Есенберлина.
Пассажир
19 сентября, 2017 в 09:12