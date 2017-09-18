В Балхаше бассейн оборудуют водными горками

Бизнесмены дадут деньги

В Балхаше предприниматели, занимающиеся горно-рудными проектами, подарили местным детям пять игровых площадок. Об этом акте доброй воли сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

На площадках стандартный набор: горки, качели, карусели, тренажеры. Почва устлана мягким синтетическим покрытием. Все эти удобства и приспособления для досуга — подарок к 80-летию города. Бизнесмены заявляют, что «с удовольствием сделали» этот презент к празднику. Они добывают руду на Балхаше уже на протяжении 10 лет и все это время «стараются вносить вклад и в социальное развитие города.»

Ожидается также, что вскоре в Балхаше на спонсорские средства будет реконструирован бассейн. Стоимость проекта — 100 миллионов тенге. Планируется соорудить водные горки. По программе государственно-частного партнёрства бассейн смогут бесплатно посещать инвалиды и дети из малообеспеченных семей.