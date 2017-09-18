Стартовала программа прикрепления к поликлиникам

Она продлится два месяца

В Казахстане с 15 сентября по 15 ноября будет проходить кампания по прикреплению населения к клиникам.

С перечнем государственных и частных клиник, можно ознакомиться на сайте Фонда социального медицинского страхования (www.fms.kz), в разделе «Выбери клинику».

Кстати:

-прикрепиться можно только к одной клинике;

-прикрепление осуществляют только клиники, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь (графа «Форма медицинской помощи»);

-для последующего удобства необходимо учесть территориальную доступность, поэтому нужно заранее обсудить с представителями клиники возможность вызова врача на дом;

-прикрепиться к клинике теперь наряду с гражданами Казахстана могут иностранные граждане, постоянно проживающие в стране, а также лица без гражданства.

Доступны два способа прикрепления к поликлиникам. Первый вариант — обратиться с удостоверением личности в выбранную клинику. Второй, онлайн через портал электронного правительства (www.egov.kz). Для этого понадобится:

-заявление произвольной формы;

-документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста — свидетельство о рождении).