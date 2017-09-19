29 октября в Карагандинской области пройдут довыборы депутатов

В маслихатах разных уровней сейчас 8 вакантных мест

29 октября в Карагандинской области пройдут довыборы депутатов в маслихаты всех уровней вместо выбывших. Последних у нас восемь. Народу предстоит выбрать три человека в областной маслихат и пять — в районные.

Вчера, 18 сентября, стало известно, каких кандидатов выдвинул «Нур Отан». Их фамилии огласили на внеочередной партийной конференции. На ней председательствовал аким нашей области Ерлан Кошанов.

По итогам праймериз определены кандидаты в депутаты от партии «Нур Отан». По Индустриальному избирательному округу №12 Карагандинского областного маслихата им стал Серик Утешов. Он работает председателем ревизионной комиссии по Карагандинской области. Имеет высшее образование. Член партии «Нұр Отан» с ноября 2006 года, женат, воспитывает сына.

Кандидатом по Театральному избирательному округу №29 Карагандинского областного маслихата стал Бекзат Алтынбеков. Он имеет два высших образования, член партии с 2006 года. Работает директором центра дистанционного обучения Жезказганского филиала Казахского университета путей сообщения, учредитель частного учреждения «Жезказганский колледж Бизнеса и транспорта», депутат Жезказганского городского маслихата, женат, воспитывает троих детей.

По Аксу-Аюлинскому избирательному округу №41 Карагандинского областного маслихата — Хауан Абитаева. Имеет высшее образование, закончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», член партии с 2004 года, заместитель директора по лечебной части в Центральной больницы Шетского района, замужем, имеет двоих детей.

По избирательному округу №2 Каркаралинского районного маслихата — Манарбек Карим. Директор Каркаралинского государственного архива, имеет высшее образование по специальности «юриспруденция», член партии с 2012 года, состоит в районном кадровом резерве, женат, воспитывает 3-х детей.

По избирательному округу №10 Каркаралинского районного маслихата — Азат Бейсенбеков. Заведующий клубом Жанатоганского сельского округа, имеет два высших образования по специальностям «Культурно — досуговая деятельность» и «Преподаватель казахского языка и литературы», член партии с 2007 года, состоит в районном кадровом резерве, женат, воспитывает 4-х детей.

По избирательному округу №1 Нуринского районного маслихата — Данияр Алшинбаев. Работает первым заместителем председателя районного филиала партии «Нұр Отан», окончил Карагандинский государственный университет имени Ю.А.Букетова по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы», член партии с 2011 года, член Политсовета районного филиала партии, состоит в районном кадровом резерве, женат, воспитывает дочь.

По избирательному округу №5 Осакаровского районного маслихата — Дулат Садвакасов. Работает руководителем молодежного ресурсного центра Осакаровского района, член партии с 2014 года, член Бюро Политсовета и общественного совета по противодействию коррупции Осакаровского районного филиала партии, состоит в районном кадровом резерве, женат, воспитывает дочь.

По избирательному округу №6 Осакаровского районного маслихата — Динара Бекова работает. Работает первым заместителем председателя районного филиала партии «Нұр Отан», имеет два высших образования по специальностям «филология» и «юриспруденция», член партии с 2007 года, член Бюро Политсовета районного филиала партии, состоит в областном кадровом резерве, замужем, воспитывает 2-х детей.

— Уверен, что наши кандидаты в депутаты от партии «Нұр Отан» соответствуют всем этим критериям и получат поддержку жителей, — сказал аким области Ерлан Кошанов. — Желаю успехов во время выборной кампании, плодотворной работы на благо области.