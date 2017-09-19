Хештег #latyn соберет все предложения по переходу на латиницу

Казахстанцы создают свои версии алфавита на латинице

Переход на латиницу вызвал у Казахстанцев много вопросов. Не все довольны проектом нового алфавита. Пользователи социальных сетей начали активно предлагать свои варианты и комментировать реформу. Чтобы ваши предложения не пропадали зря, достаточно добавить к посту хештег #Latyn. Об этом сообщил в «Facebook» председатель правления АО «Казконтент» Евгений Кочетов.

= Неважно, в какой сети вы сидите: ВКонтакте, Инстаграм или же Фейсбук. В своем посте вам достаточно поставить хештег #latyn», — пояснил Кочетов. — Помимо этого на сайте «Рухани жаңғыру» недавно разместили проект алфавита. В разделе «Переход алфавита на латиницу» у нас существует форма обратной связи, в которой вы можете оставить любые свои предложения и вопросы касательно нового алфавита.

Позже, совместно с членами рабочей группы и институтом языкознания имени Ш. Шаяхметова, будут даваться разъяснения по возникающим вопросам. При этом предложения будут учитываться в дальнейшей работе.

Один из пользователей «Вконтакте» по имени Alex Durant не поленился и создал свою версию алфавита. Впрочем, не он один желает видеть в алфавите диакритические знаки (то есть с дополнительными символами ê, è, ë, ï, ã). Также граждане не хотят остаться без таких букв, как «Ы», «Ч», «Я».

В «Instagram» девушка по имени Алия осталась не довольна написанием своего имени:

— Если уж переход неизбежен, то обдумайте пожалуйста хорошо алфавит! Моё имя Әлия (Aelija) — это ведь тихий ужас. А про сәбіз и нәби я вообще промолчу. Пересмотрите использование символов. Сделайте красиво. Ää, Öö и Üü — мне кажется можно было бы использовать эти буквы. Ведь в немецком, турецком, голландском и ряде скандинавских алфавитов не бегут от символов наверху. Ну и в конце самый главный вопрос. А что за срочность!? У нас что в стране других проблем нет? Можно подумать мы все тут живем без проблем… Будем надеяться, что нас услышат теперь.