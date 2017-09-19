Казахстанцы создают свои версии алфавита на латинице
Переход на латиницу вызвал у Казахстанцев много вопросов. Не все довольны проектом нового алфавита. Пользователи социальных сетей начали активно предлагать свои варианты и комментировать реформу. Чтобы ваши предложения не пропадали зря, достаточно добавить к посту хештег #Latyn. Об этом сообщил в «Facebook» председатель правления АО «Казконтент» Евгений Кочетов.
= Неважно, в какой сети вы сидите: ВКонтакте, Инстаграм или же Фейсбук. В своем посте вам достаточно поставить хештег #latyn», — пояснил Кочетов. — Помимо этого на сайте «Рухани жаңғыру» недавно разместили проект алфавита. В разделе «Переход алфавита на латиницу» у нас существует форма обратной связи, в которой вы можете оставить любые свои предложения и вопросы касательно нового алфавита.
Позже, совместно с членами рабочей группы и институтом языкознания имени Ш. Шаяхметова, будут даваться разъяснения по возникающим вопросам. При этом предложения будут учитываться в дальнейшей работе.
Один из пользователей «Вконтакте» по имени Alex Durant не поленился и создал свою версию алфавита. Впрочем, не он один желает видеть в алфавите диакритические знаки (то есть с дополнительными символами ê, è, ë, ï, ã). Также граждане не хотят остаться без таких букв, как «Ы», «Ч», «Я».
В «Instagram» девушка по имени Алия осталась не довольна написанием своего имени:
— Если уж переход неизбежен, то обдумайте пожалуйста хорошо алфавит! Моё имя Әлия (Aelija) — это ведь тихий ужас. А про сәбіз и нәби я вообще промолчу. Пересмотрите использование символов. Сделайте красиво. Ää, Öö и Üü — мне кажется можно было бы использовать эти буквы. Ведь в немецком, турецком, голландском и ряде скандинавских алфавитов не бегут от символов наверху. Ну и в конце самый главный вопрос. А что за срочность!? У нас что в стране других проблем нет? Можно подумать мы все тут живем без проблем… Будем надеяться, что нас услышат теперь.
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… Фендрец. В 21-м веке по взмаху хлыста народонаселение (звание народа так и не заслужили) покорно идет от кириллической кормушки к латинской. А затем к поилке. А затем к ямной оправлялке. А что, ведь думать — занятие сложное, мозги нужны, напрягаться требуется. В толпе ведь веселей. И считают по головам.
Правельный Ариентир
19 сентября, 2017 в 11:15
Ратующие за переход на латиницу не задумывались о том, насколько станет тяжелее каждая книжка? В казахском языке очень много звуков, которые теперь нужно будет передавать сочетаниями из двух, а то и трех букв. А это лишние страницы, а стало быть и лишний вес и лишние деньги. В каждом учебнике прибавится минимум десяток страниц, мелочь вроде бы, а в масштабах страны?
Читатель
20 сентября, 2017 в 10:41