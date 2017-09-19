Дорожники снова отжигают

Добрый день! В Майкудуке, 18 микрорайон, дом №6, «ремонтируют» проезжую часть. Не сняли старый асфальт, каток непонятно катается, хотят видимо сверху положить. Асфальт на асфальт. Реконструкция. Непонятно как ремонтируют. Вот старый асфальт лежит. Сверху посыпали чем-то непонятным и хотят положить новый асфальт.

Звонил в акимат, обещали перезвонить, но пропали. Придется в прокуратуру звонить.

От: Бекзат Альдекенов