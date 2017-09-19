Добрый день! В Майкудуке, 18 микрорайон, дом №6, «ремонтируют» проезжую часть. Не сняли старый асфальт, каток непонятно катается, хотят видимо сверху положить. Асфальт на асфальт. Реконструкция. Непонятно как ремонтируют. Вот старый асфальт лежит. Сверху посыпали чем-то непонятным и хотят положить новый асфальт.
Звонил в акимат, обещали перезвонить, но пропали. Придется в прокуратуру звонить.
От: Бекзат Альдекенов
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И у нас тоже так сделали. Через год всё растаяло и облезло. В акимате сказали, что гарантия год. Теперь двор ещё хуже, чем был. Кто контролирует от заказчика? Назовите их фамилии. Нужны вывески во дворах, с фамилиями проверяющих и названиями организаций производивших работы.
Это не я
19 сентября, 2017 в 12:08
Зайдите в любой карагандинский двор, где в свое время была проведена программа «Наш двор». По такому же сценарию делалось. На следующий год все раскрошилось и дворники вымели весь этот «щербет» по всем сторонам Света.
Пять копеек
19 сентября, 2017 в 13:15
это Казахстан детка
авва
19 сентября, 2017 в 14:37