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А где магазин? Я хочу в нём чёнить куплять.
Да уш!!!
19 сентября, 2017 в 12:10
Возле «Вечного огня»…
Алекс 58
19 сентября, 2017 в 14:25
Завтра спецом заеду. Жесть, центр города! Социальный сарай.
Да уш!!!
19 сентября, 2017 в 19:24