В Карагандинской области за бывшими зеками следят с помощью WhatsApp

Это не требует дополнительных затрат

Прокуратура Каркаралинского района использует новые технологии в своей работе. Она реализует проект «Дистанционный видеоконтроль». Проверять, чем занимаются и где находятся бывшие заключенные, специалистам помогает приложение для смартфонов WhatsApp.

Прокуратурой Каркаралинского района реализуется проект Дистанционный видеоконтроль.

«Периодический или постоянный контроль поведения осужденного с помощью функции мессенджера «Whatsapp», позволяет в любое время проверить местонахождение осужденного (путем видеозвонка и направлением сообщений о местонахождении) и соблюдение им ограничений, — сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области. — Эта процедура не требует материальных затрат, является очень удобной и эффективной. Исключает необходимость выездов (экономия денежных средств и времени на проезд) из отдаленных населенных пунктов.

Отметим, что на учете в службе пробации Каркаралинского района состоит 51 человек. Из них дистанционный видеоконтроль ведется в отношении 8. За 4 месяца ими нарушений не допущено.

Реализация проекта способствует минимизации правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания со стороны подучетных.