Это не требует дополнительных затрат
Прокуратура Каркаралинского района использует новые технологии в своей работе. Она реализует проект «Дистанционный видеоконтроль». Проверять, чем занимаются и где находятся бывшие заключенные, специалистам помогает приложение для смартфонов WhatsApp.
Прокуратурой Каркаралинского района реализуется проект Дистанционный видеоконтроль.
«Периодический или постоянный контроль поведения осужденного с помощью функции мессенджера «Whatsapp», позволяет в любое время проверить местонахождение осужденного (путем видеозвонка и направлением сообщений о местонахождении) и соблюдение им ограничений, — сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области. — Эта процедура не требует материальных затрат, является очень удобной и эффективной. Исключает необходимость выездов (экономия денежных средств и времени на проезд) из отдаленных населенных пунктов.
Отметим, что на учете в службе пробации Каркаралинского района состоит 51 человек. Из них дистанционный видеоконтроль ведется в отношении 8. За 4 месяца ими нарушений не допущено.
Реализация проекта способствует минимизации правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания со стороны подучетных.
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давайте весь гос аппарат переведем на удаленную работу посредством whats app , но только никаких сокращений зарплат
лунтик
19 сентября, 2017 в 13:52
Я так и не понял кого контролируют и как???? Зеков которые сидят в тюрьме? Или условно осужденных???
Anvar
19 сентября, 2017 в 14:30