Мобильное приложение, созданное для общения между гражданами и гос. органами, скачало всего 500 человек

Граждане не заинтересованы во взаимодействии с государственными органами?

21 августа текущего года в Караганде Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК запущен пилотный проект «Айкын».

Мобильное приложение «Айкын» создано для эффективного механизма по приему, обработке и предоставлению ответа государственными органами на обращения граждан. Через данное приложение карагандинцы и гости города могут сообщить о проблемных вопросах и сведениях об имеющихся нарушениях законности указав следующие данные.

Сегодня в NV.kz решили скачать это, казалось бы, очень востребованное приложение. Но зайдя в Play Market, мы увидели, что «Qamqor для граждан РК» («Айкын») скачали всего 100 человек. Всего же в Appstore и Play Market это приложение загрузили себе около 500 человек. О чем это говорит? Выводы делайте сами.