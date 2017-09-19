Граждане не заинтересованы во взаимодействии с государственными органами?
21 августа текущего года в Караганде Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК запущен пилотный проект «Айкын».
Мобильное приложение «Айкын» создано для эффективного механизма по приему, обработке и предоставлению ответа государственными органами на обращения граждан. Через данное приложение карагандинцы и гости города могут сообщить о проблемных вопросах и сведениях об имеющихся нарушениях законности указав следующие данные.
Сегодня в NV.kz решили скачать это, казалось бы, очень востребованное приложение. Но зайдя в Play Market, мы увидели, что «Qamqor для граждан РК» («Айкын») скачали всего 100 человек. Всего же в Appstore и Play Market это приложение загрузили себе около 500 человек. О чем это говорит? Выводы делайте сами.
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Ну справедливости ради это не 100, а от 100 до 1000 скачиваний. Так работает у них эта статистика.
Rew
19 сентября, 2017 в 12:31
бестолковое приложение, на жалобы не реагируют, моя жалоба висит больше месяца без движения.
отвечают только на шаблонные вопросы типа как поменять УД.
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19 сентября, 2017 в 13:32
И то эти кто скачал являются разработчики и лица учавствовашие в создании. Ну конечно мало будет скачаиваний, видимо делали это приложение для отмыва денег, если все как надо делали бы то должны были сделать соц. рекламу что появилось такое-то приложение, для того то того то…. вообщем все как обычно!
Anvar
19 сентября, 2017 в 14:28
Проверил прогу похоже работает есть оброщения на некоторые есть ответы
К сожалению нет ответов о том что проблема устранена
Только отписки гуляйте лесом
vas
19 сентября, 2017 в 15:08