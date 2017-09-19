В Караганде, на аллее звезд, появится еще один знак

Он посвящен Дюсену Касеинову

20 сентября на карагандинской аллее звезд состоится открытие памятного знака заслуженному деятелю РК, профессору, генеральному секретарю Международной организации «ТЮРКСОЙ» Дюсену Касеинову.

Мероприятие приурочено к его 70-летию.

Желающих понаблюдать за торжественной церемонией ждут на входе в Центральный парк культуры и отдыха. Начало в 20.30.