Он посвящен Дюсену Касеинову
20 сентября на карагандинской аллее звезд состоится открытие памятного знака заслуженному деятелю РК, профессору, генеральному секретарю Международной организации «ТЮРКСОЙ» Дюсену Касеинову.
Мероприятие приурочено к его 70-летию.
Желающих понаблюдать за торжественной церемонией ждут на входе в Центральный парк культуры и отдыха. Начало в 20.30.
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Желающих не найдете,т.к.после 20.00 транспорт в городе плохо ходит….
Qwerty
19 сентября, 2017 в 12:09
с 2007 года только 4 знака, у нас что ли достойных людей нет или не было за всю историю области?
Martyn
19 сентября, 2017 в 16:25