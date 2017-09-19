В Караганде за школьниками будет следить компьютерная программа

Она будет отслеживать: не матерился ли ребенок в комментариях, какие он посещал сайты и не залезал ли в эротические группы

В одной из школ Караганды родители учеников получили странную бумажку, которую им предложили заполнить. В ней нужно указать адрес, фамилию имя и поставить подпись. Как оказалось, частная фирма из Петропавловска разработала некую информационную систему. С ее помощью будут искать сомнительные сайты, которые посещают дети. Теперь у родителей запрашивают официальное согласие на обработку персональных данных ребенка.

Мама одной из учениц, сообщившая нам об этом, попросила сохранить конфиденциальность. По её словам, в школе толком не объяснили, как будет работать эта система.

— Моя дочь учится в девятом классе. Для чего это делается, мы поняли. Будут отслеживать, не матерился ли ребенок в комментариях, какие он посещал сайты и не залезал ли в эротические группы. А вот техническую сторону вопроса – нет. Учитель сама слабо представляет что происходит, психолог тоже. В итоге никто ничего не понял, и все просто поставили роспись, — пояснила мама. — Нас не обязывали, однако отказались лишь трое. Всё что у нас попросили – это электронную почту. По какому-то адресу будут вести анализ?

Чтобы узнать волнующие родителей вопросы, мы обратились в отдел образования города Караганды. Педагог-психолог Рыскуль Узакбаевна подтвердила — действительно, в школах нашей области реализуется пилотный проект.

-Что это за информационная система? Будут ли брать у детей логины и пароли от социальных сетей?

— Это разработка частной фирмы из Петропавловска. Программа направлена на определение основных направлений общения ребенка в интернете. Она дает возможность выявлять детей, которым нужна помощь. Эти дети обычно сидят в социальных группах, которые пропагандируют суицид или противоправные действия. Здесь не идет речи о вторжения в личную жизнь. Не будут просматриваться фотографии, личные переписки. Поэтому логины и пароли для входа нам не нужны. У каждой социальной сети есть свой Id – адрес. Именно по нему автоматически идет фильтрация суицидных групп, насилия, не цензурной лексики и так далее. Мы не имеем права разглашать информацию, даже если выявим проблемного ребенка. В первую очередь, по договору, идет сохранение конфиденциальности.

-Кто будет следить за результатами программы?

— Программа сама обрабатывает результаты. Если ребенок попадается на сомнительные сайты, то об этом оповещают учителей информатики. Позже с такими детками проводят консультации психологи в школе. Это всё будет действовать для школьников с 6 по 11 классы.

-Этот проект реализуется только в нашей области?

— Пилотный проект запущен в Северо-Казахстанской области. Мы тоже решили присоединиться к нему по инициативе прокуратуры и отдела образования. Детская психика – она ведь как губка. Губка, которая склонна впитывать все ненужное. Поэтому школьников нужно защищать. Своевременно выявлять детей, которые уже затянутыми сомнительными сайтами. Ежемесячно за каждую школу компании будут выплачивать 1000 тенге.

По мнению Рыскуль Узакбаевны, учитывая прошлогоднюю историю с «Синим китом» — идея вовсе не плохая. Это было сигналом к тому, что в нынешнее время родителям надо присматривать за жизнью ребенка в сети. Напомним, в прошлом году тысячи подростков стали жертвами этой смертельной игры. Модератор дает разного рода задания, одно из которых — вырезать лезвием на руке рисунок кита. Последнее задание должно привести к смерти.

Жизнь ребенка — самое ценное. Некоторые мамы и папы попросту не разбираются в технологиях. Поэтому не могут следить за действиями детей в социальных сетях. По плану, с 1 октября начнется реализация проекта. Однако, каждый из родителей решает сам: соглашаться на услуги компании или нет.