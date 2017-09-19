Карагандинцев проверяют на адекватность (видео)

Международное тестирование определит, насколько мы хорошие работники и потребители

Не удивляйтесь, если к вам домой придет человек с анкетой, тестовыми заданиями и бланками, на которых будет стоять аббревиатура «PIAAC». Это значит, ваша семья случайным образом была отобрана для участия в международном проекте по определению грамотности взрослых. Проверяется грамотность трех видов: математическая, читательская и компьютерная.

— Цель исследования – определить, как использует человек то же самое чтение в своей повседневной жизн, — объясняет сотрудник информационно-аналитического центра МОН РК Надежда Черкашина. — Все задания связаны с реальной жизнью. Допустим, даны инструкции по применению лекарственного препарата. Ознакомившись с ними, респондент должен ответить, кому нельзя этот препарат применять. По тому, как человек ответит, можно судить, умеет ли он выделять важную информацию из всего объема текста. Или, к примеру, задание по математике: человек пришел покупать телевизор, который стоит 30 тысяч тенге. Нужно посчитать, как изменится цена после скидки в 25 процентов.

В PIAAC оцениваются навыки работы с текстовой информацией и умение принимать решения на ее основе; способность использовать и истолковывать математическую информацию; компьютерные навыки, умение пользоваться интернетом, электронной почтой. Основное исследование в Казахстане пройдет в 2017 году с участием 5 882 респондентов со всего Казахстана.

Исследование инициировано Организацией экономического сотрудничества и развития, с которой Казахстан стремится всячески взаимодействовать.

Казахстан тестируется впервые. Результаты за прошлые года находятся в открытом доступе. Любой может с ними ознакомиться. И выяснить, к примеру, что один из шести взрослых в США имеет низкий уровень читательской грамотности, а в Японии данный показатель составляет 1 к 20.

— Сегодня важно понимать, что должен уметь человек, какими навыками он должен обладать для того, чтобы соответствовать требованиям современной жизни, — говорит Надежда Черкашина. — Мы определим, какие группы населения подвержены риску, чего им недостает для того, чтобы добиться успеха на рынке труда. На основе полученных данных государственные органы смогут разработать свои программы, направленные на улучшение слабых сторон.

Оценка навыков взрослого населения проводится в мире с 1995 года. Программа PIAAC реализована в 32 странах мира, в числе которых Великобритания, США, Австралия, Южная Корея, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Россия.