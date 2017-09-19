В Караганде толпа подростков избила мальчика

Следователь прекратила дело через три дня после подачи заявления

11-летний сын Гульнары Мухутдиновой пострадал в уличной драке. Заявление в полиции приняли, но расследовать дело не стали. Мать ребёнка возмущена тем, что обидчики ушли безнаказанными.

По словам женщины, драке предшествовал небольшая словесная перепалка. За день до этого её сын играл в футбол во дворе. С ним были его друг и подружки. В какой-то момент рядом с ними разбилась стеклянная бутылка. Оказалось, что её сбросили с балкона другие мальчишки. Ребята поругались.

А на следующий день подростки, сбросившие бутылку, пришли разбираться. Встретились по дворе. Старшие ребята изъяснялись на матах, предводитель компании кричал: «Тихо! Заткнитесь все!». Потом он придумал забавное оправдание, как бутылка упала на поле. Она, якобы, «срекошетила» от стены. Ему конечно никто не поверил. На кадрах видео можно насчитать шестерых подростков, седьмого вызвали по телефону. Девочки как могли старались защитить своего 11-летнего друга. Но доводы о возрасте не действовали.

— Было ясно, что они шли целенаправленно побить моего Альмира, — рассказывает Гульнара Мухутдинова.- Потому что, девчонки говорят: они разговаривали и те, внезапно, накинулись на моего сына. Там был ещё один мальчик, но они ровесники, так что толку было мало. И его тоже побили.

По словам свидетелей драки, ребёнка били ногами по голове, пинали в живот и по спине. На видео есть только конец драки, когда Альмир с трудом поднимается на ноги. Его обидчики поспешно ретировались.

— Когда сына домой привели, он шатался как пьяный. В момент драки он упал в обморок и долго лежал на земле. Что с ним произошло, Альмир не помнит. У него было сотрясение мозга, много синяков и ссадин. Мы до сих пор лечимся. Сделали МРТ, нам поставили диагноз. В городской больнице прописали в качестве лечения витамины, пришлось идти в платную клинику.

На фоне травмы у Альмира развилась энцефалопатия (отмирают клетки мозга). Пока не ясно какими проблемами для здоровья обернётся эта драка.

— Мы написали заявление в полицию, заявление приняли, -рассказывает мама Альмира.- Потом мы привезли свидетелей в Центральный отдел полиции. Их допрашивали, брали показания. Мы скинули видео, которое делали девочки. А на следующий день стало известно, что следователь закрыла дело. Никаких следственных действий по сути не было. На моего сына напали семеро человек. Из них у меня есть данные только четверых. Следователь по телефону мне ничего толком не объяснила, только сказала, что они несовершеннолетние. И что это меняет? Получается, что эти четверо несовершеннолетние, а те трое которых скрывают, вполне могут быть старше.

Гульнара Мухутдинова уже ходила в прокуратуру, но ответа там не добилась. Теперь женщина намерена пойти на приём к начальнику ДВД.

— Я не могу понять как следователь могла закрыть дело через три дня,- возмущается мама пострадавшего ребёнка. — Их, получается, не поставили на учёт. Меня поражает эта вседозволенность, которую воспитывают в нашей молодёжи. Сами мальчишки ходили и хвастались во дворе. Говорили всем, что им ничего не будет, потому что они купили всё в полиции. Я не знаю правда это или нет, но то, как дело закрыли наводит на размышления.

Сейчас Альмир везде ходит с газовым баллончиком. Его обидчики периодически появляются всей толпой во дворе и ищут мальчика. Мама Альмира не знает зачем им опять понадобился её сын, но этой встречи явно стоит избегать.