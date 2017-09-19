Пользователей Instagram возмутил ролик, где мальчик, рискуя жизнью, помогает маме развешивать белье с наружной стороны балкона.
Очевидец разместил ролик в группе skandal_krg. Одни пользователи тут же осудили снимавшего, другие потребовали написать заявление на родительницу, которую не волнует безопасность ребенка, а третьи, наоборот, посчитали мальчика героем своего времени.
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Ничего особенного! Вырастет будет монтажником высотником.
Водитель
19 сентября, 2017 в 13:28
А четвертые статейку быстренько тиснули
КО
19 сентября, 2017 в 14:08
Главное белье развесил ))))) бесстрашный мальчик!
Солнышко
19 сентября, 2017 в 20:05