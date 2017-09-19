За рубежом проживет четыре миллиона казахов.
«Для предоставления этническим казахам временной возможности прибыть на работу, предусмотрен механизм бесплатного предоставления разрешений работодателям в облегченном порядке», — сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании правительства во вторник.
«Мы для этнических казахов создадим более благоприятные условия, чем просто иностранцу. То есть, если любой иностранец, чтобы работать в Казахстане, должен получить разрешение, то мы предполагаем, что этнический казах, если он захочет работать в Казахстане без получения статуса оралмана, то мы облегчим ему», — добавил он.
«Для целенаправленного ведения работы по привлечению этнических казахов, проживающих за рубежом, в том числе квалифицированных специалистов и людей, достигших определенных результатов, предусмотрено создание отдельной электронной базы данных», — сказала Дуйсенова.«Мы должны иметь связь с казахами. Мы должны знать наших достойных представителей, приглашать их на какие-то мероприятия, если ученый, привлекать на какие-то научные мероприятия», — пояснил вице-министр.
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