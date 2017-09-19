Аким области лично оценил ее вкусовые качества
Уже в следующем году жители поселка Саяк, что под Балхашом, смогут не только утолять жажду в любое время суток, но и поливать свои огороды. Проблема водоснабжения наконец решается. Много лет питьевая вода подавалась в поселок по расписанию — на несколько часов в сутки. Ее доставляли из Балхаша по крайне изношенному водоводу. Но больше люди не будут мучится: геологи нашли живительную влагу под самим поселком. Уже запускаются скважины.
Водовод «Токырау — Саяк» эксплуатируется с 1971 года. Воду подают за 200 километров из Балхаша. В солончаковом грунте трубы ускоренными темпами покрываются дырами. Много лет власти ломали головы над тем, как не дать поселку, расположенному в зоне добычи медной руды, мрамора и золота, засохнуть. Современные проекты водоснабжения требовали десятки миллиардов тенге. Самое смешное в том, что большая вода Балхаша находится от населенного пункта всего в 45 километрах. Однако пить ее нельзя — это солёная часть озера. С появлением новых технологий стала возможно ее экономически выгодное опреснение и подача в Саяк.
Однако власти передумали: было найдено более простое решение. Геологи проводят разведку подземных вод в поселке, и уже есть положительные результаты. Интересно, что в советское время оборудование геологоразведчиков позволяло пробурить лишь 60-метровую скважину — на этой глубине подземных вод не обнаружили. Сейчас же скважины углубились на 200 метров — и вода нашлась. В чем аким Карагандинской области Ерлан Кошанов убедился лично. На днях он побывал в поселке и встретился с жителями.
— Подрядная организация ТОО «Азимут геология» пробурила 14 скважин, из них в восьми обнаружили воду, — цитирует пресс-служба главы региона заместителя акима области Анатолия Шкарупу. — Мы посетили одну из них. Дебит этой скважины составляет пять литров в секунду, в сутки это 432 кубических метра. Это почти половина потребности посёлка. На сегодняшний день в восьми скважинах подтверждено 10,6 литров в секунду — этого хватит, чтобы обеспечить Саяк водой.
Попробовав поднятую из недр воду, аким области остался доволен:
— Если честно, попив эту воду, вспомнил своё детство. Мы в своё время пили воду из колодца — вкус тот же. Да, немного солоноватая, но будет построена водоочистная установка. На эти цели в следующем году планируется выделить один миллиард тенге, — заверил Ерлан Кошанов сельчан. — Самое главное сейчас — это подтверждение госкомиссии по запасам недр.
Параллельно проводится ремонт основного существующего водовода, на что из областного бюджета выделили 232 млн тенге.
Саякский рудник строили мощные строительные организации, такие как «Казахтрансстрой», «Уралнефтегазст- рой», «Уралэлектросеть строй», студенческие отряды из Ленинграда, Минска, Риги, Алматы. В январе 1971 года горняки Саяка-1 отгрузили более сотни тысяч кубических метров горной массы.
Вместе с развитием производства на руднике развивался и поселок. Вводились в строй коттеджи, пятиэтажные дома, детские сады, школы, клуб «Горняк», детская музыкальная школа, баня, пекарня, зона отдыха. Горняки и железнодорожники высадили более 200 тысяч деревьев и кустарников. Посреди сухой степи возник маленький зеленый оазис.
Во время экономического спада в конце 90-х годов поселок оказался на грани вымирания. Хрущевки были заброшены, закрылись объекты культуры и быта. Одни пеньки остались от парка, заложенного в 1973 году. Не стало музыкальной школы и бани.
Всего на сайте опубликовано 37143 материалов.
Посетители оставили 213970 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.