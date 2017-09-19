«Медный» поселок не засохнет: под ним нашли воду

Аким области лично оценил ее вкусовые качества

Уже в следующем году жители поселка Саяк, что под Балхашом, смогут не только утолять жажду в любое время суток, но и поливать свои огороды. Проблема водоснабжения наконец решается. Много лет питьевая вода подавалась в поселок по расписанию — на несколько часов в сутки. Ее доставляли из Балхаша по крайне изношенному водоводу. Но больше люди не будут мучится: геологи нашли живительную влагу под самим поселком. Уже запускаются скважины.

Водовод «Токырау — Саяк» эксплуатируется с 1971 года. Воду подают за 200 километров из Балхаша. В солончаковом грунте трубы ускоренными темпами покрываются дырами. Много лет власти ломали головы над тем, как не дать поселку, расположенному в зоне добычи медной руды, мрамора и золота, засохнуть. Современные проекты водоснабжения требовали десятки миллиардов тенге. Самое смешное в том, что большая вода Балхаша находится от населенного пункта всего в 45 километрах. Однако пить ее нельзя — это солёная часть озера. С появлением новых технологий стала возможно ее экономически выгодное опреснение и подача в Саяк.

Однако власти передумали: было найдено более простое решение. Геологи проводят разведку подземных вод в поселке, и уже есть положительные результаты. Интересно, что в советское время оборудование геологоразведчиков позволяло пробурить лишь 60-метровую скважину — на этой глубине подземных вод не обнаружили. Сейчас же скважины углубились на 200 метров — и вода нашлась. В чем аким Карагандинской области Ерлан Кошанов убедился лично. На днях он побывал в поселке и встретился с жителями.

— Подрядная организация ТОО «Азимут геология» пробурила 14 скважин, из них в восьми обнаружили воду, — цитирует пресс-служба главы региона заместителя акима области Анатолия Шкарупу. — Мы посетили одну из них. Дебит этой скважины составляет пять литров в секунду, в сутки это 432 кубических метра. Это почти половина потребности посёлка. На сегодняшний день в восьми скважинах подтверждено 10,6 литров в секунду — этого хватит, чтобы обеспечить Саяк водой.

Попробовав поднятую из недр воду, аким области остался доволен:

— Если честно, попив эту воду, вспомнил своё детство. Мы в своё время пили воду из колодца — вкус тот же. Да, немного солоноватая, но будет построена водоочистная установка. На эти цели в следующем году планируется выделить один миллиард тенге, — заверил Ерлан Кошанов сельчан. — Самое главное сейчас — это подтверждение госкомиссии по запасам недр.

Параллельно проводится ремонт основного существующего водовода, на что из областного бюджета выделили 232 млн тенге.