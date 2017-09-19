Карагандинские безработные не идут на бесплатные курсы переобучения

Центр занятости набрал всего 500 человек вместо 2000 планируемых

Карагандинские безработные не спешат идти на бесплатные курсы сварщиков, бухгалтеров и поваров. В центр занятости нашего города поступило слишком мало заявок. Это несмотря на то, что во время прохождения курсов всем будут выплачивать стипендию в 16759 тенге, а потом предложат работу по новой специальности.

— Нам выделено 123 миллиона тенге на проведение бесплатных краткосрочных курсов обучения, — сообщил сегодня, 19 сентября, руководитель отдела координации занятости и социальных программ Караганды Берекет Жайназаров. – Информацию о них мы даем массированным потоком и в газетах, и на телевидении, и в инстраграме, но мало людей идет к нам на обучение. Мы должны обучить 2000 человек, а набрали только 500.

Добавим, что обучение безработных проводится в рамках государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. За счет государства можно получить одну из следующих специальностей: электромонтер, сантехник, сварщик, токарь, няня, бухгалтер, повар, строитель, парикмахер, программист, косметолог, официант, водитель и другие. Длительность курсов – от 2 до 5 месяцев. Подать заявку на обучение может человек, имеющий статус безработного, не состоящий в реестре индивидуальных предпринимателей, имеющий документ об образовании выше среднего уровня или трудовую книжку с отметками о стаже.