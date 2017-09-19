Тело обнаружили рядом со школой
В интернете распространили информацию о том, что рядом со школой №2 в Темиртау обнаружили труп мальчика. Родителей просят быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. В полиции эту версию опровергли, но лишь частично.
Как оказалось, три дня назад, рядом с этой школой действительно обнаружили тело. Но это был взрослый мужчина, его личность уже установлена. Экспертизы показали, что он умер от переохлаждения.
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