В соцсетях обсуждают слух об убийстве ребёнка

Тело обнаружили рядом со школой

В интернете распространили информацию о том, что рядом со школой №2 в Темиртау обнаружили труп мальчика. Родителей просят быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. В полиции эту версию опровергли, но лишь частично.

Как оказалось, три дня назад, рядом с этой школой действительно обнаружили тело. Но это был взрослый мужчина, его личность уже установлена. Экспертизы показали, что он умер от переохлаждения.