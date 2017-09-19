Электронной очереди в центре занятости Караганды пока не будет

Чиновников подвел поставщик оборудования

Электронной очереди в центре занятости населения Караганды пока не будет. Когда она появится – неизвестно. Чиновников подвел поставщик, который выиграл тендер и должен был поставить оборудование. Его пришлось признать недобросовестным участником государственных закупок и объявлять конкурс заново.

Центр занятости населения Караганды является подразделением отдела координации занятости и социальных программ. Он находится на четвертом этаже бывшего щлания «Валют-Транзит Банка», расположенного на проспекте Бухар жырау. Здесь люди до сих пор по старинке занимают очередь друг за другом. Хотя электронная очередь должна была появиться еще летом.

— В мае текущего года мы объявили конкурс на установку оборудования, – рассказал руководитель отдела координации занятости и социальных программ Караганды Берекет Жайназаров. – Но выигравший его поставщик, решением суда, был признан недобросовестным. В связи с этим 15 сентября объявлен повторный конкурс. В течение пяти дней будут известны его итоги.

Чиновник добавил, что на покупку оборудования для электронной очереди и его монтаж из бюджета выделено 5 миллионов 248 тысяч тенге. Еще 536 тысяч тенге центр занятости населения потратит на создание рекламных роликов и изготовление информационных стендов.