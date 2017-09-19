Ребёнок лежит в реанимации, впал в кому, 80 процентов тела обожжено
По информации, которая известна на данный момент, 17 сентября дети играли возле железно дороги. 10-летний Максим залез на один из вагонов, где задел высоковольтную линию. Мальчик получил разряд током, его нашёл обходчик путей.
Ребёнка доставили в клинику Макажанова, 80 процентов тела обожжено.
— Врачи днём и ночью борются за его жизнь,- сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса,- мальчик впал в кому. Он лежит в реанимации, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние оценивается как критическое.
Максиму нужна кровь для переливания любой группы. Сдать кровь можно в Центре переливания крови, адрес: проспект Шахтеров, 81. Часы приёма: 8.00 до 14.00.
Всего на сайте опубликовано 37143 материалов.
Посетители оставили 213969 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.