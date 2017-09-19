Ребёнок лежит в реанимации, он впал в кому
По информации, которая известна на данный момент, 17 сентября дети играли возле железной дороги. 10-летний Максим залез на один из вагонов, где задел высоковольтную линию. Мальчик получил разряд током, его нашёл обходчик путей.
Ребёнка доставили в клинику Макажанова, 80 процентов тела обожжено.
— Врачи днём и ночью борются за его жизнь,- сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса.- Мальчик впал в кому. Он лежит в реанимации, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние оценивается как критическое.
Максиму нужна кровь для переливания любой группы. Сдать кровь можно в Центре переливания крови, адрес: проспект Шахтеров, 81. Часы приёма: 8.00 до 14.00.
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К сожалению мальчик сегодня умер((.Соболезнования родителям.
Татьяна
19 сентября, 2017 в 21:16