Узнать судьбу за 2500 тг

Сейчас, во всемирной паутине, можно найти абсолютно всё, не прилагая к этому особых усилий. nv.kz решили узнать, может ли кто-нибудь погадать нам в Караганде, при этом связавшись с гадалкой в интернете.

Мы нашли шесть гадалок по запросу «гадание Караганда», двое из которых находятся в России, но готовы предложить свои услуги онлайн.

Каждый на своей странице заявляет, что занимается подобными услугами давно, имеют хорошие отзывы, а так же у каждой оригинальная техника по приворотам, таро, выливанием воска, гадание на кофейной гуще и т.д. У ясновидящих, гадалок, магов есть категории. Ни одна из шести представительниц не имеет уровня ниже, чем «Профессионал» или «Высший».

Магические диагностики, обряды, предсказания и прочие услуги стоят от 2500 тенге (за один вопрос для карт таро), а так же можете прислать своё фото и дату рождения человека, заплатив N-ную сумму, вы можете о нём узнать всё.

Из шести человек лично принять могут двое, одна из которых находится в Астане (насчёт выезда в соседний город информации нет).

Так же нам предлагают советы по привлечению удачи, мантры от болезней и денежные магниты. Всей полезной информацией с нами делятся по доброте душевной. Авось, поможет!

А если вы хотите с кем-то расстаться, то для начала можете попробовать такой вариант:

Для этого на убывающей Луне, в пятницу, в 16.00, нужно взять желтую свечу и подержать ее в правой руке, представляя себе того, с кем хотите расстаться. Потом зажгите свечу, поставьте ее на середину подоконника и скажите 3 раза: «Мар — Чук». Шторы не закрывать, пока свеча не догорит.

Косвенные действия конечно, помогут больше, но не как прямые слова. А так же чудодейственный отвар специально для тех, кто не хочет в ближайшем будущем платить по 1200 тенге за пачку сигарет:

«Берем банку, помещаем в нее то количество сигарет, которое в среднем выкуриваем за день. На ночь заливаем все водичкой. А на следующий день при первом же желании покурить вспоминаем, что вместо сигаретки у нас есть волшебный отварчик».

Дорогие карагандинцы! Давайте начнём доверять проверенным людям, а не по отзывам, которые, оставляют в сети.