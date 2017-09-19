Сейчас, во всемирной паутине, можно найти абсолютно всё, не прилагая к этому особых усилий. nv.kz решили узнать, может ли кто-нибудь погадать нам в Караганде, при этом связавшись с гадалкой в интернете.
Мы нашли шесть гадалок по запросу «гадание Караганда», двое из которых находятся в России, но готовы предложить свои услуги онлайн.
Каждый на своей странице заявляет, что занимается подобными услугами давно, имеют хорошие отзывы, а так же у каждой оригинальная техника по приворотам, таро, выливанием воска, гадание на кофейной гуще и т.д. У ясновидящих, гадалок, магов есть категории. Ни одна из шести представительниц не имеет уровня ниже, чем «Профессионал» или «Высший».
Магические диагностики, обряды, предсказания и прочие услуги стоят от 2500 тенге (за один вопрос для карт таро), а так же можете прислать своё фото и дату рождения человека, заплатив N-ную сумму, вы можете о нём узнать всё.
Из шести человек лично принять могут двое, одна из которых находится в Астане (насчёт выезда в соседний город информации нет).
Так же нам предлагают советы по привлечению удачи, мантры от болезней и денежные магниты. Всей полезной информацией с нами делятся по доброте душевной. Авось, поможет!
А если вы хотите с кем-то расстаться, то для начала можете попробовать такой вариант:
Для этого на убывающей Луне, в пятницу, в 16.00, нужно взять желтую свечу и подержать ее в правой руке, представляя себе того, с кем хотите расстаться. Потом зажгите свечу, поставьте ее на середину подоконника и скажите 3 раза: «Мар — Чук». Шторы не закрывать, пока свеча не догорит.
Косвенные действия конечно, помогут больше, но не как прямые слова. А так же чудодейственный отвар специально для тех, кто не хочет в ближайшем будущем платить по 1200 тенге за пачку сигарет:
«Берем банку, помещаем в нее то количество сигарет, которое в среднем выкуриваем за день. На ночь заливаем все водичкой. А на следующий день при первом же желании покурить вспоминаем, что вместо сигаретки у нас есть волшебный отварчик».
Дорогие карагандинцы! Давайте начнём доверять проверенным людям, а не по отзывам, которые, оставляют в сети.
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Вот это бред для ушастых. Всё это шарлатаны.
Интересно, налоги платят, кому отмечаются!?
Ибо нефик
19 сентября, 2017 в 19:23
Мне про сигареты особенно понравилось ), могут рассмешить :-)
Солнышко
19 сентября, 2017 в 19:58