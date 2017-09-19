Неизвестные в масках Анонимуса напали на три магазина в Темиртау

Начато досудебное расследование, принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых.

В Темиртау неизвестные в масках Анонимуса совершили нападения на три магазина, передает Today.kz.

Предприниматели распространяют в социальных сетях фотографии с камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные в масках ворвались в один из магазинов и, угрожая продавцу, требовали передать им деньги с кассы.

«Были опустошены вооруженными налетчиками кассы трех торговых объектов — это магазин «Пафос» в микрорайоне №8, магазин «Чайка» и магазин «Зий», — сообщили бизнесмены, призывая владельцев магазинов усилить охрану и обеспечить объект сигнализаций.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, начато досудебное расследование, принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых.