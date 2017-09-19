Начато досудебное расследование, принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых.
В Темиртау неизвестные в масках Анонимуса совершили нападения на три магазина, передает Today.kz.
Предприниматели распространяют в социальных сетях фотографии с камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные в масках ворвались в один из магазинов и, угрожая продавцу, требовали передать им деньги с кассы.
«Были опустошены вооруженными налетчиками кассы трех торговых объектов — это магазин «Пафос» в микрорайоне №8, магазин «Чайка» и магазин «Зий», — сообщили бизнесмены, призывая владельцев магазинов усилить охрану и обеспечить объект сигнализаций.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, начато досудебное расследование, принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых.
«Создана оперативно-розыскная группа из числа наиболее подготовленных сотрудников ДВД области и УВД Темиртау для раскрытия преступления. Проводятся поквартирные опросы близ лежащих территорий, а также ряд других необходимых следственно-оперативных мероприятий», — добавили в пресс-службе.
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Это маска не Анонимуса, а Гая Фокса — легендарной личности.
чычычы
19 сентября, 2017 в 18:07
Да да, вы абсолютно правы,это не гиппопотам, это бегемот!
Mister-Derfined
19 сентября, 2017 в 19:13
Наркотам Темира теперь покоя не будет, пока погоны козлов отпущения не найдут.
Ибо нефик
19 сентября, 2017 в 19:19