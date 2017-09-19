Карту проекта «Сакральный Казахстан» пополнят музеи АЛЖИР и Карлаг

Также в список объектов вошли все столицы Казахского ханства и забытые памятники.

Музеи концлагерей АЛЖИР и Карлаг, а также мемориал жертв ядерных испытаний «Сильнее смерти» включены в карту спецпроекта «Сакральный Казахстан». Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы, передает корреспондент Today.kz.

«Все события, имеющие важную историческую значимость на территории Казахстана, мы стараемся включить, в том числе и трагические. Один из них — Семипалатинский ядерный полигон. Поэтому в списке сакральных мест у нас есть памятник «Сильнее смерти» в Семее, через этот образ мы хотим напомнить о трагедиях, которые принес этот полигон, о жертвах и пострадавших. Когда мы включаем (объекты – Прим. автора) в список, тем самым мы рассказываем историю. В каждом материале, энциклопедии, карте мы будем рассказывать. Через этот памятник мы передадим всю суть, значимость этого места для нас», — отметил Абдыгалиулы.

Он сообщил, что в список включены музеи АЛЖИР и Карлаг, так как они, по словам ученого, являются местами трагической истории народа.

Кроме того, в список включены все столицы Казахского ханства и современной республики, а также другие важные городские центры.

«Долгое время общественность и государство не обращало внимания на Сарайшык. С обретением независимости, особенно в последние годы, он стал политическим научным центром, выделяются дополнительные средства, и он становится узнаваемым, как город Сыганак, Сауран, Туркестан. Я уверен, что они (города-столицы – Прим. автора) будут исследоваться. Мы очень хорошо знаем Тараз, отметили юбилей, Отырар, который на самом деле очень раскрученный, до сих пор проводятся исследования, раскопки, но Сыганак, Сауран, к сожалению, нет. В рамках проекта мы рассматривали те аспекты, о которых люди мало знают, но мы хотели бы, чтобы люди знали. Например, памятник Танбалы тас, туда мало кто ходит. Это территория нынешнего Сузакского района Южно-Казахстанской области, это скала, на которой были высечены тамги всех родов и поклялись, что они будут называть себя казахами», — добавил Абдыгалиулы.

При этом ученый отметил, что в свое время эта скала была повреждена геологоразведочным взрывом, но в планах у исследователей возродить памятник и сделать его местом паломничества.