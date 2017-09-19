В Караганде пройдёт выставка «Атадан қалған асыл мұра»

Из Астаны привезут в Караганду свыше 70 уникальных экспонатов.

В Карагандинском областном историко-краеведческом музее пройдёт выставка «Атадан қалған асыл мұра», посвящённая 350-летию Казыбек бия.

На выставке будут представлены символ Независимости Казахстана — Золотой воин из кургана Иссык Алматинской области, датируемый V-III вв. до н. э., доспехи воина ХVІІІ-ХІХ веков коллекционера А. Акимбекова, пояса и конская амуниция ХІХ-ХХ веков из разных регионов республики.

Центральное место в экспозиции займёт чапан великого оратора и общественного деятеля «Каздауысты» Казыбек бия. Раритетную вещь, сохранившуюся с давних времён, передал прямой потомок в шестом поколении Алтын Кожахметов, житель села Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области.

Также будут представлены полотна известных художников современного Казахстана: триптих Т. Тогысбаева «Толе би», «Казыбек би» и «Айтеке би», картина «Алтын адам» А. Дузельханова, портрет «Абылай хан» М. Калимова и др.

Источник: Novoetv.kz