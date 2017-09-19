Нас напечатали в московской «Правде»!!!

Нас напечатали в московской «Правде»!!!

Друзья, месяц назад в рубрике «Народные новости» газеты «Новый Вестник» http://www.nv.kz/2017/08/28/169393/ было опубликована стихотворение и статья (Автор — Павел Поповкин), о ветеранах Темиртау, которые выступили против сноса памятников Красной Армии в Польше.

Благодаря хорошим людям статью переслали в Москву, и напечатали в газете «Правда» — https://kprf.ru/pravda/issues/2017/103/article-59497/

А стихотворение в интернете зачитал один парень — https://www.youtube.com/watch?v=rL4cLow7prw

От: Виталий