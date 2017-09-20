Поликлиники выставлены на торги

Стартовая цена одной больницы более миллиарда тенге

Две городских больницы выставлены на аукцион. Корпус поликлиники №2 города Караганда, расположен в Октябрьском районе, на улице 3-я Кочегарка. Стартовая цена имущественного комплекса — 911 852 000,00 тенге. Гарантийный взнос — 27 355 560,00 тенге. Поликлинику передадут в доверительное управление, с возможностью выкупа. Приём заявок продлится до 8 утра, 29 сентября. В 10 часов утра того же дня начнётся аукцион.

На аукцион также выставлена поликлиника №2 города Темиртау, расположенная по адресу ул. Димитрова, 53/3. Стартовая цена — 1 281 705 000 тенге, гарантийный взнос — 38 451 150 тенге. Больницу передадут в доверительное управление с правом выкупа. Заявки на тендер будут принимать до 8 утра, 29 сентября. В 10 утра начнутся торги.

Одна из причин по которой клиники передают в доверительно управление — улучшение менеджмента. Практика госзаказов показала, что частники гораздо лучше руководят работой в своих клиниках. Они эффективней составляют рабочие графики и планируют бюджет, у пациентов гораздо меньше нареканий к персоналу.

Чем в реальности обернётся эта идея, пока предсказать трудно. Но чиновники от здравоохранения уверены в перспективности проекта.