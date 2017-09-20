Стартовая цена одной больницы более миллиарда тенге
Две городских больницы выставлены на аукцион. Корпус поликлиники №2 города Караганда, расположен в Октябрьском районе, на улице 3-я Кочегарка. Стартовая цена имущественного комплекса — 911 852 000,00 тенге. Гарантийный взнос — 27 355 560,00 тенге. Поликлинику передадут в доверительное управление, с возможностью выкупа. Приём заявок продлится до 8 утра, 29 сентября. В 10 часов утра того же дня начнётся аукцион.
На аукцион также выставлена поликлиника №2 города Темиртау, расположенная по адресу ул. Димитрова, 53/3. Стартовая цена — 1 281 705 000 тенге, гарантийный взнос — 38 451 150 тенге. Больницу передадут в доверительное управление с правом выкупа. Заявки на тендер будут принимать до 8 утра, 29 сентября. В 10 утра начнутся торги.
Одна из причин по которой клиники передают в доверительно управление — улучшение менеджмента. Практика госзаказов показала, что частники гораздо лучше руководят работой в своих клиниках. Они эффективней составляют рабочие графики и планируют бюджет, у пациентов гораздо меньше нареканий к персоналу.
Чем в реальности обернётся эта идея, пока предсказать трудно. Но чиновники от здравоохранения уверены в перспективности проекта.
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Фактически признали никчёмность чиновников Лёд тронулся,убираем их повсеместно
kazax
20 сентября, 2017 в 17:18
Вы ошибаетесь. Всем заправляют по-прежнему чиновники.
Это ОНИ решили, что большинство больниц можно продать с молотка. Зачем тратиться на лечение народишка?
А ИМ вполне хватит по одной спецбольнице на регион. Подозреваю, что ИХ больницы не будут испытывать недостатка в ресурсах
КО
20 сентября, 2017 в 17:35
Да ладно вам стебаться. Вот возьмут три шахтера в складчину и купят пару поликлиник. Ведь больше никто много не зарабатывает. Чиновникам с их зар.платой не под силу…Ну в крайнем случае медики скинутся,все-же их стихия.
!!!
20 сентября, 2017 в 17:52