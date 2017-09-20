Уважаемая редакция Нового вестника,огромная просьба к вам обратиться к компетентным лицам по вопросу ОМС. В СМИ есть информация о том,что мед.страхование отложили. Я ИП и плачу этот взнос с 1 июля,надо ли мне его и дальше платить,поскольку президент РК сказал о том,что система недоработана
и внедрение ее откладывается. Если это так,то почему мы должны платить все это время по 2500 в «никуда»?
От: Оксана
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Ну не платИте. Правда у вас тут же повиснет задолженность и вам счёт арестуют. Но это же ерунда — не так ли?
Если непонятно. НАДО. Платить НАДО. Слава Президента — это одно — а Закон никто не отменял и не приостанавливал. Не будете платить — будете нести ответственность.
КО
20 сентября, 2017 в 11:57