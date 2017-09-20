Надо ли мне и дальше платить в фонд медицинского страхования?

Уважаемая редакция Нового вестника,огромная просьба к вам обратиться к компетентным лицам по вопросу ОМС. В СМИ есть информация о том,что мед.страхование отложили. Я ИП и плачу этот взнос с 1 июля,надо ли мне его и дальше платить,поскольку президент РК сказал о том,что система недоработана

и внедрение ее откладывается. Если это так,то почему мы должны платить все это время по 2500 в «никуда»?

От: Оксана