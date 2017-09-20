Трудовой инспектор в Караганде подала в суд за пост в соцсетях

Суд признал сведения в отношении трудового инспектора, распространенные в соцсети, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, не соответствующими действительности.

Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Карагандинского областного суда.

Государственный инспектор труда Н. с иском к А. об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, взыскании морального вреда обратилась в суд №2 Казыбекбийского района города Караганды.

«Свои требования истец мотивировала тем, что ответчик А. в социальной сети к посту о государственном инспекторе опубликовала следующий комментарий: «Недавно у меня такой случай был, инспектор труда Н. вымогала взятку, однако получила отказ. Жалею что не обратилась в фин контроль». Считает, что данный комментарий является необоснованной клеветой, не соответствующей действительности и затрагивает ее деловую репутацию. В связи с чем, просит признать сведения, опубликованные в социальной сети, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и обязать ответчика опровергнуть данные сведения путем публикации в социальной сети, а также путем принесения письменных извинений по месту работы и взыскать моральный вред в размере 100 000 тенге», — говорится в сообщении суда.

Суд признал требования истца доказанными и обоснованными и удовлетворил их. С ответчика взыскан моральный вред в размере 10 000 тенге. Решение суда не вступило в законную силу.