Суд признал сведения в отношении трудового инспектора, распространенные в соцсети, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, не соответствующими действительности.
Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Карагандинского областного суда.
Государственный инспектор труда Н. с иском к А. об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, взыскании морального вреда обратилась в суд №2 Казыбекбийского района города Караганды.
«Свои требования истец мотивировала тем, что ответчик А. в социальной сети к посту о государственном инспекторе опубликовала следующий комментарий: «Недавно у меня такой случай был, инспектор труда Н. вымогала взятку, однако получила отказ. Жалею что не обратилась в фин контроль». Считает, что данный комментарий является необоснованной клеветой, не соответствующей действительности и затрагивает ее деловую репутацию. В связи с чем, просит признать сведения, опубликованные в социальной сети, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и обязать ответчика опровергнуть данные сведения путем публикации в социальной сети, а также путем принесения письменных извинений по месту работы и взыскать моральный вред в размере 100 000 тенге», — говорится в сообщении суда.
Суд признал требования истца доказанными и обоснованными и удовлетворил их. С ответчика взыскан моральный вред в размере 10 000 тенге. Решение суда не вступило в законную силу.
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Зачем так писать в социальных сетях? Писать надо что инспектор труда Н., в очередной раз, НЕ вымогала взятку… И не будет никаких вопросов.
мамам
20 сентября, 2017 в 12:22
КАк обыватель может доказать факт вымогательства если запрещен пронос фото видео аудиозаписывающей аппаратуры в госучреждения? Сотки сдабтся на хранение. Правильнт, только соглашаться и идти в ДВД. Но там скажут — если это наговор то вам грозит срок или штраф. И далее сценарий 50/50.
Так что борьба с коррупцией это палка о двух концах. Вот только недавно оказалось, что 15000 это не взятка, а долг, только болжник не помнит, что он деньги занимал…
Нина
20 сентября, 2017 в 12:23