В Пришахтинске отремонтировали тротуары

А мусор до сих пор не вывезли

В этом году благоустройство города дошло и до отдаленных его районов. Жители Пришахтинска рады как никогда. Тротуары здесь не ремонтировали с советских времен. Постепенно они превратились в направления с ямами и коками. Теперь здесь снова красивый, ровный путь домой. В этом году в порядок привели дороги сразу на четырех участках: улицы Зелинская, Методическая, Социалистическая и 21-й микрорайон.

Работы в целом завершены, осталось только дорога на улице Методическая. Как красиво стало с появлением новых тротуарных дорожек. Только вот вокруг пейзаж получился не очень удачным. Рядом с обновленным тротуаром разбросаны строительные материалы и горы мусора. Спиленные ветки, старые бордюры, остатки щебня скидывают прямо у жилых домов.

Заведующий сектором автомобильных дорог Дидар Кабаев пояснил, что весь мусор, конечно же, уберут.

— Все работы по очистке территории среднего ремонта будут завершены в скором времени. После того, как завершатся дорожные работы пару дней рабочие уделят уборке. Во время ремонта убирать тяжело: техника режет, пилит, мусор постоянно копится. А закончится ремонт тротуарных дорог полностью к 30 сентябрю, — заключил он.

Зачем затягивать уборку, если работы в 21 микрорайоне уже давно завершены? Не понятно. Остается только надеяться, что обещание будет исполнено. И помимо красивого тротуара, жители Пришахтинска получат не менее красивую территорию вокруг него.