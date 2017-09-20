Есть ли у меня план?

Думать о будущем нужно уже сейчас.

Мы строим многочисленные планы, одним из которых суждено сбыться, другим везет меньше. Мы планируем свое образование, карьеру, свадьбу, рождение детей, отпуск, покупку квартиры, машины. Список можно продолжать. Но вот мысли о своей пенсии (что ассоциируется для большинства из нас со старостью) мы инстинктивно отгоняем от себя. Но думать надо, вне зависимости от того, сколько вам уже исполнилось. Думать надо, если вы планируете, что, выйдя на пенсию, сможете позволить себе нормальный уровень жизни, качественное лечение, хобби и т.д.

Как избежать участи считать копейки, думая, куда потратить пенсию: заплатить за квартиру, купить лекарства или лишний килограмм мяса? Чтобы в будущем не вставать перед такой дилеммой, специалисты рекомендуют начинать думать о том, какой будет ваша жизнь на пенсии и как накопить на нее, не в 50 и даже не в 40 лет, а гораздо раньше.

Пенсию за счет государственных выплат, сформированных по принципу солидарности поколений, получают только те, кто трудился до 1998 года. Солидарная система функционирует успешно только в том случае, если численность работающего и платящего налоги населения как минимум в 4 раза превышает число пенсионеров. Но в Казахстане это соотношение нарушено еще с 90-х годов прошлого века. Если спросить сегодня любого человека: готов он платить больше налогов ради сегодняшних пенсионеров? Вряд ли он ответит — «да»! И это объективно и понятно. Почему он должен платить за кого-то, а не за себя? Может, пенсионер раньше не работал, а сейчас будет получать пенсию как все? Справедливо? Нет! Поэтому и возникла необходимость собственных пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете в пенсионном фонде. Накопительная компонента нашей пенсионной системы состоит из двух частей — обязательной и добровольной. На начало 2017 года обязательная часть (10% обязательные пенсионные взносы + 5% обязательные профессиональные, которые платит работодатель за работников, которые трудятся на вредных и опасных производствах) в пенсионных накоплениях составила 99,97%. А вот добровольные отчисления, к сожалению, делают очень мало людей — 0,04% вкладчиков.

Если учесть, что средняя продолжительность жизни пенсионеров с развитием медицины растет, то возможность прожить дольше и более комфортно выглядит привлекательно. Многие из нас завидуют пенсионерам в Европе, которые могут позволить себе получать от жизни удовольствие и быть независимыми и финансово свободными. Но мало кто задумывается о том, что это не потому, что государство назначило такие большие пенсии, а потому, что отчисления в пенсионный фонд были не маленькими, да и сами они смогли позаботиться о своей старости. В развитых странах люди строят пенсионные планы едва ли не со студенчества и осознанно копят на старость себе самостоятельно. Государство помогает им в этом вопросе, и когда основная часть капитала накоплена, то люди в дополнение к собственным накоплениям получают приятную прибавку к пенсии в виде пенсионного пособия от государства.

А что мешает нам? Одним из самых больших препятствий в том, чтобы накопить на пенсию, становимся мы сами, убеждая себя, что с этим можно подождать. Всегда имеются другие, более насущные нужды, требующие безотлагательного решения. То нужно бытовую технику обновить, то долги надо возвращать, то в отпуск захочется, то машину купить. А пенсия, она ведь еще не скоро, успеется. Почему мы соглашаемся на зарплату в конвертах, позволяем себе не работать или, получая доход, забываем об отчислении в ЕНПФ? Каким бы вы ни были хорошим специалистом, сколько бы ни зарабатывали сейчас, рано или поздно вам придется перестать работать и жить на те сбережения, которые у вас останутся. Или на пособие от государства, которое называется «базовой пенсией». Но ее размер тоже будет зависеть от стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Согласно стандартам Международной Организации Труда размер пенсии должен составлять не меньше 40% от размера средней зарплаты. Это значит, что доход каждого человека, вышедшего на пенсию, в среднем может стать меньше более чем в два раза. Если человек получает на пенсии 40% от зарплаты, то становится совершенно очевидным, что ему намного придется сократить свои траты, изменить свои привычки и образ жизни. Хороший коэффициент — это 80% и выше…

Кто хочет достойной жизни, тот уже сегодня должен знать, сколько накопить ему до 63 лет, на сколько увеличить размер взносов и какова должна быть частота взносов в пенсионный фонд. А в этом им поможет пенсионный калькулятор, который каждый участник пенсионной системы найдет на сайте ЕНПФ.

Для того, чтобы накопить достаточную сумму пенсионных накоплений, необходимо официально работать, следить, делает ли работодатель отчисления на ваш пенсионный счет. Если у вас есть дополнительные источники доходов, то и с них необходимо делать отчисления. Постарайтесь перечислять хотя бы 5% в виде добровольных взносов. Для создания своего пенсионного капитала вам не требуется специальных знаний или умений. Как и любой путь начинается с первого шага, ваш пенсионный капитал начинается с первого тенге, отложенного и предназначенного специально для жизни, когда вам стукнет энное количество лет. Сумма пенсионных накоплений зависит не только от суммы вкладов, но и от их регулярности. К сожалению, есть вкладчики, которые делают пенсионные взносы от случая к случаю. Вот данные статистики. По состоянию на 1 января 2017 года от 1 до 3 взносов в год делают 20% от общего количества активных вкладчиков, от 4 до 9 взносов в год — 29% и от 10 взносов — 51%. За первое полугодие 2017 года 20% активных вкладчиков делали от 1 до 2 взносов, 38% — от 3 до 5 взносов и 42% делали взносы ежемесячно. Все очень просто: для того, чтобы накопить достаточную сумму, необходимо регулярно делать отчисления со всех своих доходов.

Государство не слагает с себя ответственности, обеспечивая базовый уровень пенсии (с 2018 года он будет повышаться в зависимости от трудового стажа и участия в НПС) и гарантию сохранности пенсионных накоплений. Но нужно понять одну очень простую вещь — только вы, и никто кроме вас, отвечаете за создание своего собственного пенсионного капитала.