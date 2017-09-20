В Карагандинской области автолюбители стоят в километровых очередях за бензином

Причина дефицита якобы в том, что два завода – Павлодарский и Атырауский – остановились. Там модернизируют производство.

В Карагандинской области дефицит горючего. Очереди длиной до полутора километров выстраиваются на заправках с шести утра, но не всем он достаётся, сообщает 31 канал.

Продавцы отпускают на одну машину только 10 литров, тем, кто едет издалека – 20. Исключение только для обладателей талонов и карт. Дневной объём топлива на АЗС исчезает буквально за три часа.

«Где наше богатство Казахстана? Я в Тюмени работаю и уже 15 дней не могу вернуться. Мне почти четыре тысячи километров ехать. А что мне с этими 10 литрами, умереть здесь?» – возмущается автолюбитель в очереди за бензином.

Поставщики топлива отказываются от официальных комментариев. По всему Жанааркинскому району в день на АЗС выделяют всего 25 тонн топлива.

Причина дефицита якобы в том, что два завода – Павлодарский и Атырауский – остановились на модернизацию. Бензин на внутренний рынок поставляет только Шымкентский НПЗ. Примерно треть топлива на рынке из России, но и этого не хватает.

«Сложность в том, что через Жанааркинскую область проходит республиканская трасса Кызылорда – Павлодар. Сюда люди едут из Каражала, Улытау, Жезказгана. По дороге они заправляются здесь», – объясняет заместитель акима Жанааркинского района Канат Кожикаев.

Тот факт, что заводы закрываются на ремонт именно осенью во время уборочной, когда резко возрастает спрос на топливо, эксперты полагают, не случаен.

«Это же плановый ремонт. Не то, чтоб внезапно из-за аварии. Программа модернизации принята в мае 2009 года. Должна быть завершена к 2015 году. То есть все три завода должны быть модернизированы, и мощность увеличена до 17,5 млн тонн. Но они по сей день перерабатывают только 14,5 млн», – говорит аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов.

Сейчас нефтеперерабатывающим заводам продавать топливо за границу выгоднее, чем внутри страны. И так будет до тех пор, пока не сравняются цены.

В начале сентября на АЗС Казахстана подорожал бензин. Топливо АИ-92 на автозаправочных станциях подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 начал продаваться по 158 тенге.