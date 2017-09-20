Мать пострадавшего была возмущена тем, что следователь закрыла дело через три дня
Вчера мы писали, что 11-летнего мальчика избили во дворе его дома. На «стрелку» пришли семеро человек. Мальчик оказался один на один со своими обидчиками. Его мама Гульнара Мухутдинова была возмущена тем, что следователь закрыла дела через три дня. Как пояснил «Новому Вестнику» пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров, следователь не нарушила букву закона.
— Во время расследования были установлены все участники драки,- рассказал Бахытжан Кудияров. — Дело было открыто по уголовной статье, но в процессе выяснилось, что все ребята несовершеннолетние. А значить отвечать по этой статье не могут. Поэтому дело было прекращено. Сейчас все вопросы на контроле ювенального отдела. Гульнару Мухутдинову вызвал на личный прием начальник ДВД Карагандинской области. Он ей объяснит, как дальше будет двигаться дело.
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«Гульнару Мухутдинову начальник ДВД Карагандинской области.»
И что с Гульнарой Мухутдиновой сделал начальник ДВД Карагандинской области?
Хрупкий орех
20 сентября, 2017 в 12:05
Наверное сделал то, о чем нельзя писать в газете. )
мамам
20 сентября, 2017 в 12:24
Это новый вестник, пишут взахлёб
Пассажир
20 сентября, 2017 в 12:24
Уже поправили, оказывается вызвал на личный приём… а мы уж было подумали…
Хрупкий орех
20 сентября, 2017 в 14:23
Нет уж, теперь Вся Караганда интересуется, что дальше! Повторения «убийц с косичками» ждут? Та история ничему не учит? Они осознано пришли его бить! Тут не может быть двоякого решения. В Америке и других странах детям дают реальные сроки, вплоть до пожизненного. А тут аоспитывается безнаказанность. И девочки… Почаму взрослых не позвали?
Нина
20 сентября, 2017 в 13:01
В Семее, при проведении антитеррористических учений в городе, опрокинулась бронемашина. По информации Министерства Обороны один военнослужащий погиб. А вот информация по этому ЧП пресс-службы ДВД — ДТП бронеавтомобиля имитировано по сценарию учений, так и должно быть, все под контролем. Понятно, что комментариям полицейских … ну, вы сами поняли…
?
20 сентября, 2017 в 13:19
Во всем мире есть отсрочка исполнения наказания
Что это такое
К примеру не совершенно летний совершил нерушения закона избил ровестника
Его судят выносят приговор но накзания отбывать будет этот подросток при досижение совершенно летия
В Казахстане для не совершенно летних есть спец школы закрытого типа
У моих знакомых сын в 12-лет избил сына полицая которому было 13 -лет
Его тоже могли освободить связи с несовершено летием
Но его почемуто закрыли в спец школу закрытого типа
И поцан до 16-ти лет с родителями виделся раз в пол года по 30-минут
vas
20 сентября, 2017 в 14:46